Alvaro Cervera: "Una ley nos deja fuera, no por haber sido peores"

El entrenador del Cádiz, Alvaro Cervera, lamentó el final del sueño gaditano por volver a Primera al caer este domingo eliminado ante el Tenerife "por una ley", ya que los canarios avanzaron gracias a su mejor posición en la tabla después de igualar el resultado de la ida, al tiempo que reconoció que no aprovecharon sus ocasiones este domingo en el Heliodoro Rodríguez López.

"Estoy orgulloso del equipo. El equipo fue mejor allí y pienso que aquí también. No metimos las que tuvimos y ellos metieron la que tuvieron. Tienen la ventaja de quedar terceros y nosotros quintos y han pasado por eso. ¿Hay que jugar bien o mal? Lo que hay que hacer es ganar", indicó en declaraciones a Movistar Plus.

Tras quedarse a un paso de la final por el ascenso a LaLiga Santander, el técnico visitante mostró su frustración por verse eliminado por esa norma que premia la posición en la tabla. "Una ley nos deja fuera, pero no por haber sido peores o porque hayamos perdido el 'golaverge'", apuntó.

"Maduramos el partido, sabíamos que un gol nos metía y tuvimos nuestro momento pero si no las metes te quedas fuera. La temporada es para sentirse orgulloso. La afición del Cádiz me consta que está orgullosa. Caer así es casi peor, con la sensación de que has podido. Mientras estemos jugando partidos como estos quiere decir que estamos ahí y que queremos crecer", finalizó.