Benedito debe 9862,53 euros al Barça, que le pide rigor ante la posible moción de censura

El portavoz de la Junta Directiva del FC Barcelona, Josep Vives, ha asegurado este lunes que el excandidato a la presidencia y ahora promotor de una posible moción de censura contra la actual directiva, Agustí Benedito, debe un total de 9862,53 euros al club de aquel proceso electoral y le piden "rigor" antes de emprender tal moción que, a día de hoy, no existe.

"Si esto se quiere hacer bien y de manera rigurosa, hay que cumplir con las condiciones de cada uno como socio. El señor Benedito tiene una deuda con el club del 23 de julio de 2015, y se le ha pedido si podía satisfacer esa deuda, que sube a 9862,53 euros. Esta es la realidad", aseguró Vives en rueda de prensa.

El portavoz del club apuntó a saldar esa deuda como tercer requisito previo a presentar la moción de censura y hablar de ella como tal, junto a presentar el escrito formal y recoger las papeletas para intentar llegar a la cifra de firma de socios necesarias, unas 16.500 aproximadamente, para poder llevar a cabo la votación de la moción.

"Tenemos un respeto muy grande por la iniciativa que pudiera tomar cualquier socio dentro de los Estatutos. Pero recordamos las condiciones, que son que haya un escrito formal y a partir de entonces se solicitan unas papeletas. Todavía no hemos recibido nada de esto ni nada que se le parezca. Moción de censura hoy día no hay ninguna", recalcó Vives.

Así, el club considera que Benedito está haciendo una iniciativa "fuera del marco estatutario". "El rigor debería formar parte de lo que se ha hecho en estos momentos. Esta Junta Directiva no está de acuerdo con una visión catastrofista de la realidad del club, que es muy tozuda y con datos objetivos", señaló en cuanto a los motivos que puedan llevar a Benedito a emprender tal moción.

"Se han ganado 9 de 13 títulos posibles en el primer equipo de fútbol, se ha firmado un contrato récord absoluto con Nike y con un nuevo sponsor como Rakuten. La realidad del mundo es que tenemos datos y hechos como estos y no compartimos la visión catastrofista en ningún caso", defendió el portavoz.

Negó, además, que el hecho de que el club haya sido condenado por un doble delito fiscal en el fichaje de Neymar, en una negociación que acabó con la exoneración para los presidentes Bartomeu y Rosell, sea motivo de moción de censura.

"La moción de censura está prevista como figura excepcional para situaciones excepcionales en las que realmente la institución se vea en peligro y entendemos que este no es el caso. Entendemos que hay gestiones buenas o malas, competiciones que se ganan o no, pero algo así no es suficiente para una moción que a día de hoy no existe", aseguró.

Benedito pretende impulsar dicha moción de censura este verano y para ello ha abierto una campaña de recogida de adhesiones previa a dar el paso definitivo, y de momento se acerca a los 6.000 apoyos de socio en base a tres denuncias: la situación de "gravedad" y "peor crisis institucional", el acuerdo con Fiscalía que condenó al club y la relación económica con Catar con "intereses personales" de Bartomeu, Rosell y Faus, según el excandidato.