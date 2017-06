Un ex directivo de la Federación alemana solo recibe una advertencia de la FIFA por el Mundial 2006

KARLSRUHE (ALEMANIA), 19 (DPA/EP) El ex directivo de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) Helmut Sandrock indicó este lunes que tan solo ha recibido una advertencia de la FIFA y que nunca llegó a ser sancionado en relación a las investigaciones iniciadas por el organismo por la adjudicación a Alemania del Mundial de 2006.

"No hubo sanciones de tipo económico ni prohibiciones. De ser así, no no estaría aquí sentado", señaló Sandrock al ser presentado como director gerente del Karlsruhe, histórico club que milita actualmente en la Tercera División germana.

Helmut Sandrock ocupó anterioremente el cargo de secretario general de la DFB y era el encargado de las finanzas durante la celebración de la Copa del Mundo de 2006.

El Comité de Etica de la FIFA anunció el pasado año la apertura de una investigación contra seis altos cargos de la DFB, entre ellos Sandrock y la leyenda del fútbol germano Franz Beckenbauer, por supuestos pagos dudosos vinculados a la elección del país como sede para disputar el campeonato.

A pesar de que en un principio la FIFA solicitaba imponer a los acusados una sanción, finalmente los jueces del organismo decidieron únicamente amonestarles con una advertencia.

El Comité de Etica de la FIFA ordenó, sin embargo, en julio del año pasado la suspensión durante un año del ex presidente de la DFB Wolfgang Niersbach.