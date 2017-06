Deulofeu: "Me quiero comer el mundo"

El jugador de la selección española sub-21 Gerard Deulofeu aseguró que quiere "comerse el mundo" al sentirse cada vez más importante en el Campeonato de Europa que se está disputando en Polonia hasta el próximo 2 de julio, sin esconder las cartas del combinado nacional, que busca "ganar" el cetro continental.

"Estoy muy contento de estar aquí y no he venido a pasar el rato. Venimos a ganar y eso es lo que le transmitimos a todos los chicos. Son muchos años aquí y ahora estoy muy centrado en esta Eurocopa, porque nunca he podido jugar un torneo como Sub-21 como éste", recordó.

"Parece que se quema una etapa, que ha sido muy bonita, pero siempre queremos estar lo más arriba posible y lo mejor es la selección absoluta", dijo en una entrevista concedida a la Sefútbol que recoge Europa Press.

En referencia a su experiencia, dice que está "mucho más maduro", tiene "más paciencia" y sabe lo que tienen que "hacer en cada momento". Dejó el FC Barcelona en 2013 para jugar en el Everton (Inglaterra), lo que le lleva a decir que al "salir de tu país, vivir experiencias en vestuarios de categoría, con jugadores que siempre vas aprendiendo".

En cuanto al futuro, 'Deulo' comentó que quiere "comerse el mundo" en este Europeo gracias a una generación sensacional. "La sensación es que viene una generación ilusionante de jugadores. En mi caso yo me quiero comer el mundo, ir hacia arriba. Estoy muy contento con mi paso por el AC Milan donde he sido feliz, que es lo que buscaba. Ahora tenemos que demostrar sobre el campo todo lo que sabemos hacer", dijo.

Por último, preguntado por su próximo rival, Portugal (martes, 20:45), afirma que saben de la importancia del partido. "Nosotros sabemos a lo que venimos. Sacrificio, esfuerzo y, sobre todo, ganas de ganar". En el caso de ganar, se pondrían en el primer puesto del grupo B, lo que les dejaría virtualmente en semifinales del torneo.