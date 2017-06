Vero Boquete expresa su dolor por no ser convocada para la Eurocopa

La jugadora del Paris Saint-Germain e internacional española Vero Boquete escribió este martes una carta en la que expresó su dolor tras conocer que es una de las descartadas por el seleccionador Jorge Vilda de cara a la Eurocopa de Holanda, y donde confesó que le "hubiese gustado tener otro final", dado su "rendimiento presente".

"No por esperada, la noticia es menos dura. Perderse una Eurocopa duele, y si no se reciben razones ni explicaciones de ningún tipo todavía duele más. Pero voy a tomarme esto exactamente con la misma humildad con la que acepté mi primera convocatoria hace ya 14 años. Durante este tiempo he vestido y defendido la camiseta de mi país con orgullo y ambición", comenzaba el texto publicado por la jugadora, campeona de Europa con el Frankfurt en 2015, a través de su cuenta de Twitter.

"Ha sido un tiempo en el que me he desvivido por y para mi deporte: por darle un espacio, para hacerlo crecer y para que fuese respetado como se merece. Es evidente que me hubiese gustado tener otro final pero no por agradecimiento a la historia o a mi pasado, sino por mi rendimiento presente y mi mérito deportivo; pero la vida y el deporte me han enseñado que hay cosas que no podemos elegir ni controlar. Las decisiones y acciones de otros no nos pertenecen", afirma.

Sin embargo, la mediapunta gallega apuntó que, "por encima de todo", desea "el mayor de los éxitos" a sus compañeras en la cita holandesa que se disputa del 16 de julio al seis de agosto. "Yo no podré estar con ellas, pero sí lo estará mi corazón. Sé que harán una gran Eurocopa y pondrán al fútbol femenino español en lo más alto. Las animaré y empujaré en la distancia con la misma energía y entrega que si estuviera allí, eso seguro", concluyó.

Sobre la ausencia de Boquete, que es la jugadora con más internacionalidades en España y que tampoco estuvo en las dos convocatorias anteriores, el seleccionador español explicó sus motivos cuando ofreció la lista. "El motivo es tan simple como que el nivel de las 23 jugadores que han demostrado esta temporada hace que las que vienen son las más adecuadas y las que se merecen estar en esta lista", apuntó Vilda.