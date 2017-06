Zubeldía: "El listón está alto tras una temporada difícil de olvidar"

El técnico argentino Luis Zubeldía se mostró agradecido y "con muchas ganas" en su presentación oficial como entrenador del Deportivo Alavés, "un desafío muy importante" para él ya que intentará repetir el éxito de su compatriota Mauricio Pellegrino, quien le dejó el listón bastante "alto" en el conjunto vitoriano tras una temporada "difícil de olvidar" con la participación en la final de la Copa del Rey.

"Gracias al Alavés por recibirme de esta manera y confiar en mí. Lógicamente es un desafío muy importante, no solo continuar este proyecto sino ser parte de esta idea que ya comenzó hace varios años y en la que esperemos que, a partir del trabajo, pueda sumar día a día", señaló el entrenador argentino en la sala de prensa de Mendizorroza durante su presentación.

A pesar de sus 36 años, el de Santa Rosa cuenta con una gran experiencia en los banquillos hasta en cuatro países diferentes (Argentina, Ecuador, México y Colombia), siendo este su salto al fútbol europeo. "Cuando surgió esta posibilidad no pude dejarla pasar porque es un desafío muy importante", explicó Zubeldía, cuya "dedicación" espera que le ayude a adaptarse al club "de la manera más rápida".

El ex técnico del Deportivo Independiente, a quien una grave lesión le privó de su carrera como futbolista muy joven, reconoció haber visto "todos los partidos" del Alavés en una campaña 2016/2017 que calificó como "brillante". "El listón está alto tras una temporada magnífica y difícil de olvidar para la afición. Eso es lo lindo del fútbol, tener que seguir con un proyecto dando lo mejor", mencionó Zubeldía.

Sin embargo, pese al éxito del pasado curso, el técnico más joven en debutar en la Primera División argentina dejó claro que la plantilla babazorra sufrirá algunos cambios. "Veo que hay una gran familia y nos encontramos en la misma sintonía, pero hace falta hacer ajustes y se necesita de la diversidad para seguir creciendo", explicó.

"EL JUGADOR ES EL QUE TE DA LA LINEA DE JUEGO" "Sin duda de que la plantilla va a sufrir algunos cambios y se tendrá que organizar de nuevo en lo futbolístico, lo que es tarea mía", afirmó de un cuadro vitoriano que ya ha incorporado a Héctor, Duarte y Demirovic en lo que va de mercado de verano. "El jugador sigue siendo el que te da la línea de juego, las características de los jugadores siguen prevaleciendo", expresó sobre su posible formación táctica.

"Queremos hacer un buen fútbol y es pronto para establecer un sistema táctico porque no está consolidado, pero mis equipos por lo general han jugado con 4 volantes y 2 delanteros. Es el sistema que más he utilizado pero he variado en otras ocasiones. No hay algo lineal a lo que me aferre", puntualizó.

Por último, el nuevo entrenador del Deportivo Alavés reconoció haber mantenido una "linda charla" con su predecesor, Mauricio Pellegrino. "La institución y nosotros queremos estabilidad a partir de entregar siempre lo mejor y que los resultados se vayan dando. Pero compararse con lo que pasó anteriormente no tiene mucho sentido y hay que mirar siempre hacia adelante", concluyó.