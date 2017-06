El Real Madrid tiene ya en el bote a Dani Ceballos

Dani Ceballos está a un paso de ser jugador del Real Madrid. Tal y como adelantó Sergio Santos Chozas en AS el pasado 24 de mayo de 2017, el futbolista del Betis se ha convertido en una prioridad para la entidad madridista.

Tras sus exhibiciones en el Europeo Sub-21 se han intensificado los contactos y el acuerdo está muy cerca de cerrarse.

La intención del club blanco, en principio, es ficharlo este año y dejarlo la próxima temporada cedido en el Betis, aunque después de su rendimiento en el campeonato podría plantearse incluso su incorporación inmediata.

No obstante, el Madrid no quiere precipitarse y analizarán la situación al detalle para no dar ningún paso que frene la enorme proyección del futbolista.

Florentino Pérez quiere firmar un contrato de larga duración (cinco o seis años) para atar a otra de las perlas de España Sub-21 (ya cuenta en su plantilla con Asensio, Mayoral, Llorente y Vallejo). Sigue de esta forma con su política de firmar a las grandes promesas del futuro (será el tercer fichaje del verano tras cerrar a Theo y Vinicius).