La boda de Leo Messi con Antonella Rocuzzo va camino de convertirse en el quilombo del siglo

Que va a ser un fiestón, nadie lo duda pero creecen los rumores según da boda de Leo Messicon Antonella Rocuzzo, este 30 de junio de 2017, va camino de convertirse en el quilombo del siglo.

Este viernes, Rosario vive un día grande con motivo de la boda de Leo y Antonella en su Argentina natal.

A pesar de ser todo un personaje en su tierra y reconocido mundialmente como uno de los mejores jugadores de la historia, la pareja quiere una boda de amigos con unos 250 invitados.

Eso es lo opuesto a una celebración multitudinaria, aunque han previsto medidas de seguridad extremas y no sólo para proteger su intimidad, también por la integridad de asistentes tan importantes como se espera.

Llama la atención, a 24 horas del evento, que ningún directivo del Barça esté invitado a la ceremonia. Y es que Messi, que llegó a la Ciudad Condal a los 13 años para ingresar en La Masía, el recinto del club azulgrana donde estudian y se forman los jugadores jóvenes que tal vez un día serán titulares del primer equipo, ha reconocido en alguna ocasión que todo lo que es se lo debe al club que le trajo a España, financió el tratamiento de la dolencia que padecía y confió en su futuro, y ello a pesar de que en su primer partido tuvo una lesión de la que tardó en recuperarse.

Messi, que ahora tiene 30 años, ha vivido más tiempo en Barcelona que en Argentina. Y en la Ciudad Condal están su hogar, sus dos hijos y sus mejores amigos, entre ellos estrellas que juegan todavía allí o han pasado por el club, como Cesc Fábregas y su esposa Daniella Semaan, con quien Antonella y Leo pasan muchos días de fiesta, bien en Londres, donde juega Fábregas, o en Barcelona.

Cesc y Daniella tendrán sitio de honor en la boda de su amigo. Gerard Piqué también está invitado junto a Shakira, aunque las relaciones entre la cantante colombiana y Antonella parece que no son muy buenas (por mucho que ellas lo nieguen).

No faltarán Neymar ni el Kun Agüero, ex yerno de Maradona, quien por cierto no está invitado. El Kun irá con su nueva novia, una cantante de cumbia. Sergio Busquets, Luis Suárez, Ivan Rakitik y sus respectivas parejas también acompañarán a Messi en un día tan importante.

Y será Rosa Clará quien vestirá a la mayor parte de las esposas de estos jugadores y también a la novia, que lucirá dos modelos de la diseñadora catalana. Antonella nunca falta a los desfiles nupciales de Rosa en la Semana de la Moda Nupcial. Los vestidos han salido de Barcelona este martes rumbo a Rosario y el viernes por la noche, se ofrecerán a los medios los dibujos y siluetas de los diseños para, horas más tarde, publicar las primeras fotos de la novia.

Antonella y su amiga Sofía Balbi, la esposa del uruguayo Luis Suárez, abrieron esta primavera en Barcelona una zapatería de lujo con los modelos de su zapatero favorito, Ricky Sarkany, famoso en toda América Latina. Antonella lucirá en su boda unos preciosos zapatos hechos especialmente para ella por este empresario argentino de origen húngaro.

Y en el banquete de boda, habrá productos argentinos de la mejor calidad y sushi japonés, para satisfacer a todos los gustos.