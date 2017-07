Las claves de Rafael Nadal para recuperar la gloria en Wimbledon

Llegó el momento del cambio veraniego que acostumbra hacer Rafael Nadal. Cada junio, pasa de las premiaciones en las canchas de arcilla a las preocupaciones en las canchas de césped.

A finales de mayo, Nadal ganó su décimo título en el Abierto de Roland Garros de Francia, con lo cual consolidó su prestigio como el mejor jugador en arcilla en la historia del tenis varonil. Pero ahora se muda a un terreno menos seguro, las canchas de pasto, donde los triunfos que consiguió al inicio de su carrera se han convertido en verdaderos desafíos.

Después de una semana de descanso después de Roland Garros, Nadal viajó del este al oeste de su isla natal, al sitio donde se celebra el Abierto de Mallorca -un evento en césped para mujeres- para practicar durante las mañanas antes de que el calor y el torneo tomaran posesión del lugar.

"Todavía hay trabajo por hacer", dijo Nadal. "El nivel que tengo en este momento no basta para competir como quiero en Wimbledon".

Subraya Ben Rothenberg este 30 de junio de 2017 en 'The New York Times' que, después de un 2016 marcado por lesiones, Nadal, de 31 años, ha recapturado la chispa de unos años atrás.

Su victoria en Roland Garros fue la primera en un gran torneo desde el Abierto de Francia de 2014; tuvo quizá su mejor desempeño de los diez títulos que ha ganado ahí: no perdió ningún set y solo dejó ir 35 juegos.

En los comienzos de su carrera, los triunfos importantes para Nadal llegaron primero en césped que en superficies duras. Antes de que llegara a la final del Abierto de Australia o del Abierto de Estados Unidos, ya había alcanzado tres finales consecutivas en Wimbledon. Cayó ante Roger Federer en 2006 y 2007 antes de vencerlo en 2008. Aunque fue incapaz de defender su título en 2009 por problemas en la rodilla, Nadal regresó para ganar su segundo título en 2010 y volvió a alcanzar la final en 2011.

No obstante, después de esa racha de cinco finales en seis años, la agudeza de Nadal en césped fue arrancada de raíz. En 2012, sorprendió a todos al perder ante el entonces número 100 del mundo, Lukas Rosol, en la segunda ronda de Wimbledon. El partido se alargó a cinco sets, pero Rosol terminó sacando ases casi sin querer, un rendimiento que no cuenta como el típico ejemplo de un jugador de menor calidad que queda atrapado en contra de un rival superior.

En vez de ser algo atípico, el partido fue un presagio. Después de ese encuentro, Nadal vivió un periodo improbable de derrotas en Wimbledon ante jugadores cuya clasificación mundial constaba de tres dígitos: perdió en 2013 durante la primera ronda contra el número 135 y en la cuarta ronda en 2014 contra el entonces número 144, Nick Kyrgios. A pesar de que padecía en las canchas de césped, Nadal florecía en otras superficies: ganó tres Abiertos de Francia de manera consecutiva y el Abierto de Estados Unidos en 2013.

Hubo señas de una posible recuperación en 2015. Pese a que sufrió una derrota en los cuartos de final en Roland Garros, logró hacerse con el título en Stuttgart, Alemania, el primer campeonato que obtenía en césped desde el Wimbledon de 2010. No obstante, dos semanas después sufrió otro revés en esas canchas de césped londinenses; en esta ocasión cayó en la segunda ronda ante el número 102.

Debido a la lesión en la muñeca que limitó su participación en Roland Garros en 2016, así como en torneos subsecuentes, y a la fatiga de una carga pesada de partidos que jugó este año, Nadal no ha jugado ningún partido en césped desde entonces esa derrota en segunda ronda. Para el inicio de Wimbledon este lunes 3 de julio, el tenista español habrá cumplidos dos años sin disputar un solo juego competitivo en la superficie.

Para Nadal y su entrenador y tío, Toni Nadal, la explicación de esa baja en su rendimiento en césped es sencilla: le cuesta trabajo doblar las rodillas lo suficiente como para golpear con la fuerza que alguna vez tuvo las pelotas, que botan poco en esa superficie.

"Cuando juegas en una cancha dura en Australia o Estados Unidos, el golpeo de la pelota es arriba. No necesitas pasar mucho tiempo agachándote", explicó Toni Nadal. "Además, en césped, la cancha se mueve un poco. No es estable y, cuando tienes problemas en la rodilla, eso se vuelve un problema".

En Mallorca, Rafael Nadal no practicó a toda velocidad ni con toda la intensidad, y admitió que no estaba seguro de cómo respondería su rodilla para Londres.

"Ahí tendré que forzarla, y veremos realmente cómo aguantan mis rodillas", dijo Nadal. "Pero tengo confianza en que pueden lograrlo. Luego, los resultados dependerán de muchos factores, como siempre. Solo espero poder entrenar y competir en libertad".

Los primeros resultados no fueron tan favorecedores: disputó un partido de exhibición en Londres contra Tomas Berdych, actualmente número 14 del mundo, y perdió en sets consecutivos 6-3 y 6-2.

Toni Nadal, quien llamó a Federer "el máximo favorito" para llevarse Wimbledon, dijo que en este torneo era donde los rivales que enfrenta su sobrino afectan más sus resultados, en particular en las primeras rondas, cuando las canchas están frondosas y resbaladizas.

"Si te toca un mal cuadro, es muy difícil", señaló Toni Nadal. "Jugar ahí la primera semana es complicado y si lo haces en contra de tenistas que son muy buenos al sacar entonces es un gran problema".

Toni Nadal dijo que esperaba que el inicio exitoso de temporada que tuvo Rafael -ganó cuatro títulos en arcilla y llegó a tres finales en canchas duras- pudiera motivarlo y relajarlo en Wimbledon.

"Cuando has ganado, llegas al siguiente torneo con esas victorias y tienes más confianza", dijo Toni Nadal. "Tienes más posibilidades de salir victorioso. ¿Y si perdemos en las primeras rondas en Wimbledon? No hay problema, habremos ganado Roland Garros: no está tan mal. Esto quiere decir que puedes jugar mejor".