El 'fichaje' que más sudor ha costado a Florentino Pérez se hará oficial esta semana

No es un fichaje. Pero bien podría considerarse como tal. Isco Alarcón, mediocampista malagueño del Real Madrid, va a renovar esta semana por el equipo blanco.

Su continuidad le ha costado bastante a un Florentino Pérez que apostó por su fichaje y que ahora ve como el del Arroyo de la miel seguirá de blanco pese a sus propias dudas y las ofertas tentadoras.

Pese a ello, el mejor jugador del tramo final de la temporada en el vigente campeón de Europa y Liga, seguirá dando lecciones de fútbol en el Bernabéu.

Carlos Bustillo, de Onda Cero, ha desvelado que será en los próximos días, antes del arranque de la pretemporada blanca, cuando se producirá el anuncio oficial.

"Esta semana se hará oficial la renovación de Isco. El Real Madrid es el último equipo que empezará a trabajar porque fue el último en irse de vacaciones y por eso esta semana no habrá noticias en el caso de Cristiano Ronaldo, aunque hay tranquilidad en este tema. Sobre Morata y James Rodríguez no hay novedades porque no hay ofertas oficiales por ninguno".