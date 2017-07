Cristiano Ronaldo presume de 'tableta' con su amigo José Semedo y lejos de la bella Georgina

Sol, piscina y desconexión. Cristiano Ronaldo disfruta de unos días de vacaciones en compañía del también futbolista José Semedo, con quien comparte una muy buena amistad desde hace más de diez años.

El portugués ha querido compartir con sus seguidores una instantánea en la que aparece con su compañero de profesión en una piscina.

"La combinación perfecta de chocolate blanco y negro", escribía Ronaldo. Horas después publicaba una segunda instantánea, en el mismo lugar aunque esta vez posando solo y deseando los "buenos días" a sus seguidores.

Hace cuatro días el astro portugués confirmaba su doble (ahora triple) paternidad con un mensaje en las redes. "He estado al servicio de la selección nacional, como siempre sucede, en cuerpo y alma, incluso sabiendo que mis dos hijos habían nacido", escribió.

Los pequeños, a los que ha llamado Mateo y Eva, nacieron por gestación subrogada en EEUU y, según informó un canal de televisión luso, llegaron al mundo el pasado 8 de junio de 2017.

En su publicación Ronaldo lamentó la derrota de la Selección portuguesa ante Chile en la semifinal de la Copa Confederaciones.

"Lamentablemente, no hemos logrado alcanzar el principal objetivo deportivo que queríamos, pero estoy seguro de que seguiremos dando alegrías a los portugueses. El presidente de la Federación Portuguesa de fútbol y el seleccionador nacional han tenido hoy una actitud que me sensibilizó y que no olvidaré".