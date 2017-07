Cristiano Ronaldo se monta una cita secreta con una modelo rusa a espaldas de Georgina

La paz que envuelve la relación entre el futbolista y su novia, Georgina Rodríguez, podría turbarse tras la última revelación de una modelo rusa de 22 años llamada Katya Matetsky, quien ha desvelado que tuvo una cita con el jugador del Real Madrid durante la Copa Confederaciones que se disputó en Rusia hace unos días.

La joven, además, ha aportado pruebas de su encuentro con el crack luso.

Según asegura la maniquí en la web rusa Spletnik, Cristiano Ronaldo (32) contactó con ella a través de Instagram tras ver sus imágenes. Katya muestra incluso pantallazos de su primera conversación con el madridista. En los mismos, él la saluda y ella se queda casi en shock por estar hablando con el mismísimo Ronaldo.

Después de este primer contacto, Katya y Cristiano comenzaron a hablar por WhatsApp y él la invitó a cenar junto al resto del equipo portugués, aprovechando que se encontraba en Rusia disputando el torneo de selecciones: "Vamos a estar en el Novikov Bar, por si quieres venir", le dijo al tiempo que le pidió que mantuviera "en secreto" su encuentro.

La joven aceptó la propuesta y disfrutaron de una divertida velada, como ella misma ha contado:

"Me recibió Cristiano y me dio un beso en la mejilla, como si fuéramos viejos amigos. Me prestó mucha atención en la cena, a pesar del hecho de que estaba todo el equipo y cinco chicas".