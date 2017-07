Gerard Piqué: "Cristiano Ronaldo es favorito para ganar el próximo Balón de Oro"

No se corta un pelo. Habla de todo, dice lo que le da la gana y cuando no tiene un micr´ófono o una cámara delante, le da la tecla y sube cosas a las redes sociales.

En esta ocasión, Gerard Piqué concedió una entrevista a la televisión de Qatar y se despachó a gusto.

Sopbre el conjunto azulgrana estuvo cenizo:

"No hemos estado a la altura de las expectativas. Quisimos ganar los máximos títulos posibles, pero a veces no se gana. Tenemos que esforzarnos más esta temporada, han venido jugadores nuevos para este año y estamos ilusionados. No podemos saber qué nos ha pasado la temporada pasada. No se pude decir un nombre de un entrenador o de un jugador. Es una mezcla de todo. A veces se trata de entrenar más o menos, la suerte, lesiones... son diferentes circunstancias a lo largo de un año".