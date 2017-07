Mourinho: "Hicimos al Real Madrid una oferta justa por Morata..."

Todos se ponen d elado, pero la triste realidad es que Alvaro Morata se ha quedado colgado de la brocha.

José Mourinho compareció ante los medios de comunicación en las instalaciones de UCLA, en Los Ángeles, en la previa del partido que el Manchester United jugará ante los Galaxy. Al portugués se le preguntó por el fichaje fallido de Morata (el club inglés ofreció alrededor de 70 millones por el delantero pero no llegó a un acuerdo con el Real Madrid, que pedía cerca de 90) y por el morbo de estar entrenándose a escasos metros de donde lo están haciendo los madridistas:

"He pedido permiso para acercarme allí y me han dicho que me pase cuando quiera...".

El no fichaje de Morata por el United:

"No soy nadie para hablar de un jugador que no es de mi equipo.Tampoco de uno del Real Madrid. Hemos tenido interés. Es obvio, es público y no hemos llegado a un acuerdo económico. Es lógico. Es un derecho del Madrid el pedir por sus jugadores la cantidad que quieran. No seremos nosotros los que pongamos precio a un jugador del Real Madrid. No puedo criticar al Real Madrid ni puedo criticar a mi directiva. Mi directiva ha hecho las ofertas que pensaban que eran justas y aún así no se llegó a un acuerdo".