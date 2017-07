La carta de despedida de Morata: "Algunos no me entenderán... "

Alvaro Morata se despidió del Madrid...por segunda vez.

El nuevo delantero del Chelsea publicó en su cuenta de Twitter una emotiva carta llena de agradecimientos pero reflejando que "su decisión no será entendida por muchos, incluso algunos ni la apoyarán...".

Además, se muestra "con ganas de empezar un nuevo reto en su carrera" tras convertirse en el jugador español por el que más dinero se ha pagado.

Su precio se cifra en 80 millones. A sus 24 años, Inglaterra será el tercer país donde jugará el canterano blanco tras España e Italia.

Después de pasar el reconocimiento médico con éxito, ya está disponible para Conte y en las próximas horas viajará a Singapur para unirse a sus nuevos compañeros. Actualmente, el equipo se encuentra de gira preparando la temporada.

En la tarde de este viernes 21 de julio de 2017, el conjunto inglés hizo oficial que el madrileño firma por cinco temporadas y publicó las primeras imágenes del delantero con su nueva camiseta y su primer mensaje como blue:

Happy! On my way to Singapore and very excited to be with the team! // Muy feliz y con ganas de estar ya con el equipo!! pic.twitter.com/dCvq8yWU7p