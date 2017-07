Bombazo en el Real Madrid: 'Torpedo' Müller se perfila como suplente de Morata

A Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, se le escapó este fin de semana una confesión pública. Dijo que sin Morata su plantilla era peor y dejó entrever que les hace falta fichar un '9'.

Luego rectificó y trató de tapar sus palabras.

"Yo no he pedido un '9'", afirmó después de empatar el primer amistoso de la pretemporada contra el Manchester United. Una vuelta atrás que no oculta la realidad de que el vigente campeón de Europa busca un ariete para suplir al ahora futbolista del Chelsea. Mbappé es una opción, pero el club busca una alternativa de perfil más bajo.

Un plan Chicharito que esta temporada podría ser rebautizado como plan 'Thomas Müller'. El delantero del Bayern de Múnich es una de las alternativas para reforzar el ataque

La filtración, contada por Defensa Central, web especializada en información del Real Madrid, supone una sorpresa. No es Müller un nombre que haya trascendido en las últimas semanas y supone un refuerzo de nivel para convertirse en alternativa a Karim Benzema e incluso a otros futbolistas blancos, toda vez que Müller puede ejercer también de mediapunta.

En el Allianz Arena ya es conocido que el futbolista no cuenta con la confianza absoluta de Carlo Ancelotti e incluso la llegada de James Rodríguez ha aumentado la competitividad para jugar en el área de influencia del internacional alemán. No es la primera vez que suenan cantos de sirena afirmando que el '25' de los bávaros se lo está pensando.

Eso no significa que Müller vaya a salir sí o sí, ni que lo vaya a hacer al Real Madrid. El Bayern no lo pondrá fácil si el Madrid finalmente hace una oferta por él. Con contrato hasta 2021, este jugador de 27 años es aun importante para su club. De ahí que la entidad no esté por la labor de venderlo y, en caso de considerlo, sería por una cantidad elevada.

Pese a ello, las relaciones entre Bayern y Real Madrid son buenas después de la cesión de James, lo que podría facilitar que sí hubiera negociaciones, aunque, en ningún caso, por una cantidad baja.