James: "El Bayern es igual de grande o más que el Real Madrid"

Es normal y muy humano, porque a él le encantaba el Real Madrid y se ha ido con la sensación de que el club blanco no lo h atratado como merece.

James Rodríguez intenta ganarse a la afición del Bayern y a sus compañeros desde el primer día.

El colombiano es el protagonista del número de esta semana de Sport Bild con una entrevista en la que no duda en poner a su nuevo equipo a la altura del Real Madrid e incluso cree que sitúa un escalón por encima.

"El Bayern es un club igual de grande que el Real Madrid, si no inlcuso más".

James explica que "siempre le he tenido un gran respeto al Bayern" y asegura que el vestuario que dirige Carlo Ancelotti no tiene nada que envidiar al que ha dejado atrás en Valdebebas:

Como recoge M. de la Riva en 'AS' este 26 de julio de 2017, precisamente sobre Ancelotti, James se deshace en elogios ante la oportunidad de volver a trabajar a las órdenes del italiano, el entrenador con el que mejor congenió estando en el Real Madrid:

"No hemos trabajado juntos en los últimos dos años, pero sí mantenido el contacto. Echaba de menos al míster como entrenador, me hace sentir bien. Tenemos una superrelación, da gusto trabajar con Carlo. Me alegro de estar juntos de nuevo".