Piqué confiesa que el tuit sobre la permanencia de Neymar en el Barça es su 'opinión personal'

Gerard Piqué ha reconocido las dudas que tiene Neymar sobre la decisión de aceptar la oferta del PSG y también explicó los motivos por los que colgó la foto con el brasileño el pasado domingo asegurando que se quedaba en un tuit que fue considerado como la confirmación de que el culebrón había llegado a su fin.

«Fue una opinión personal, el que tiene que comunicarlo es él».

«Por conversaciones, por lo que pude oler, intuir y las ganas de que se quede fue por lo que lo hice. Estábamos en un tono distendido y salió así. Pero no es nada oficial porque, además, no me toca a mí hacerlo. Es lo que me gustaría y lo que espero que sea»