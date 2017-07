Previa del Austria - España

La selección española de fútbol femenino se mide este domingo (18:00 horas) con Austria en el Estadio Willem II (Tilburgo) por un puesto en semifinales de la Eurocopa de Holanda, con la necesidad de dar un paso al frente tras una complicada fase de grupos y encontrar el gol ante la sorpresa del torneo.

Las de Jorge Vilda llegan a los cruces tras dos derrotas seguidas en el Grupo D, las cuales no impidieron el pase a cuartos, con tres goles en contra y ninguno a favor. Se mascó la tragedia el pasado jueves ante Escocia, a un gol de quedarse fuera España y ayudada a su vez por la victoria de Inglaterra sobre Portugal.

El combinado nacional logró superar la primera fase, como hiciera en las otras dos Eurocopas disputadas, pese a un triple empate a tres puntos con escocesas y lusas. "Hemos visto a la mejor España del torneo", sentenció Vilda tras la derrota (1-0) ante Escocia, sacando "muchas cosas positivas" además de la clasificación.

Y es que, a pesar de perder dos de tres partidos, los resultados no dicen toda la verdad del juego español. Las de Vilda comenzaron con una gran versión ante Portugal y, ante las inglesas, dominaron el encuentro y penaron en dos errores defensivos. Contra Escocia, de nuevo España fue quien llevó el peso del encuentro, sufriendo el gol en contra en una desafortunada jugada.

El combinado español encerró al escocés y gozó de claras ocasiones para no permitir tanta incertidumbre en el pase a cuartos. Sin duda, tras corregir los errores en defensa, la asignatura pendiente es la falta de contundencia en ataque, para lo cual Vilda no desveló posibles cambios en el once. Romper la sequía de goles es obligada misión ante un rival que sólo ha encajado un tanto.

Austria se interpone en el camino a semifinales de España como primera del Grupo C. La única debutante en superar la fase inicial, la selección austriaca no es ya ninguna tapada. A las claras está la personalidad y el buen hacer de Austria, que cedió un empate con la potente Francia y no dio opción a Islandia y Suiza.

España sueña con unas semifinales que alcanzó en 1997, torneo de ocho equipos sin ronda de cuartos. Mientras, en 2013, el combinado español cayó (3-1) con Noruega en cuartos. España no conoce la derrota ante Austria en cuatro enfrentamientos previos, tres victorias y un empate, el del amistoso en febrero de 2015.

FICHA TECNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

AUSTRIA: Zinsberger; Schiechtl, Wenninger, Kirchberger, Feiersinger, Aschauer, Schnaderbeck, Puntigam, Billa, Makas y Burger.

ESPAÑA: Sandra; Torrejón, Pereira, Irene Paredes; Marta Corredera, Losada, Meseguer, Alexia Putellas, Leila; Jennifer Hermoso y Amanda Sampedro.

--ARBITRA: Stéphanie Frappart (FRA).

--ESTADIO: Estadio Willem II (Tilburgo).

--HORA: 18:00/Teledeporte, Eurosport.