Crónica del Austria - España, 0-0 (5-3 en penaltis)

La selección española de fútbol femenino ha caído ante Austria en la tanda de penaltis (0-0, 5-3 en penaltis) en un encuentro muy disputado de cuartos de final de la Eurocopa que se está disputando en Holanda y de esta forma se despide del torneo sin conseguir el billete para semifinales.

Durante el choque volvió a sobresalir la falta de gol del combinado español que llegó en diferentes ocasiones al área rival sin acierto, intentándolo en numerosas ocasiones desde fuera del área. Austria esperó a las españolas y quiso aprovechar su velocidad a la contra. Las de Thalammer vieron con buenos ojos la llegada del partido al tiempo extra y, posteriormente, a la tanda de penaltis, donde vencerían al conjunto español.

La selección española llegaba al encuentro después de una irregular fase de grupos en la que sólo pudo encontrar el camino de la victoria ante Portugal. Tras caer derrotada ante Inglaterra, las de Jorge Vilda se vieron sorprendidas también ante Escocia. Por su parte, Austria se presentaba en los cuartos de final en su primera Eurocopa con un once plagado de jugadoras que militan en la Bundesliga. La revelación del torneo logró acabar invicta en el grupo C, donde se clasificó por delante de Francia.

El partido comenzó con una España volcada en campo rival y con una mayor posesión de balón para las españolas, que buscaron el gol en los primeros minutos de partido con numerosos centros al área y con intentos, sobre todo desde la frontal del área. De esa manera llegaron las mejores oportunidades a cargo de Vicky Losada, Mari Paz, titular en el día de hoy en detrimento de Hermoso, y Mapi León.

El combinado español inquietó desde dentro del área rival y pudo conseguirlo por medio de un punterazo de Paredes que se perdió por muy poco en los primeros compases. Las de Vilda mostraron su superioridad durante los primeros 15 minutos, en los que Austria se dedicó a esperar su oportunidad haciendo gala de su rapidez y verticalidad. A pesar de que la selección de Dominik Thalhammer se iba adentrando poco a poco en campo español, en el 38', llegaba una mala noticia para la selección austriaca, que se veía obligada a realizar el primer cambio por una lesión de Makas, quien abandonó el encuentro entre lágrimas.

España seguía intentándolo desde lejos, con disparos de Amanda Sampedro y Messeguer, que tuvo la mejor oportunidad para las españolas al término la primera mitad con un potente derechazo desde la media luna del área que pasó muy cerca de la portería de Zinsberger. Así se llegaba al descanso. España cerraba los primeros 45 minutos como los empezó, buscando el gol que de momento no llegaba.

BAJON ESPAÑOL EN LA SEGUNDA PARTE A pesar de seguir teniendo el control del balón al comienzo de la segunda parte, el conjunto español no se encontraba cómodo. Las de Vilda no encontraban la fluidez en ataque necesaria para derribar el muro austriaco. La mejor ocasión para Austria llegó en ese comienzo del segundo acto, con un cabezazo de Prohaska que atrapó Sandra Paños en una muy buena intervención. Al contrario de lo que sucediera en la primera parte, Austria se mantuvo cómoda en los primeros 15 minutos de juego tras la reanudación.

Las pupilas de Vilda, con una marcha menos y menos llegada, se protegían de las acometidas de las austriacas, con una actitud mucho más ofensiva y mayor presencia en el área de Sandra Paños. Ante esto, el equipo español quiso imprimir una mayor velocidad en su juego y consiguió pisar más las inmediaciones del área contraria. Precisamente eso es lo que se vio en los últimos 10 minutos de encuentro, España siguió volcada en su búsqueda, sin éxito, del gol que pudo conseguir en el último suspiro con un disparo de Hermoso desde lejos y el choque enfilaba la prórroga.

El arranque del tiempo extra comenzó con una llegada peligrosa a cargo de las austriacas, que seguían muy bien colocadas en la zona defensiva sin dar ninguna opción a las españolas, que sólo inquietaron con un disparo de 'Mapi' León desde muy lejos y que atrapó con comodidad Zinsberger. Pocas novedades más en una primera mitad de la prórroga en la que el cansancio empezaba a hacer mella en los dos combinados.

Los últimos 15 minutos de encuentro comenzaron con un claro dominio en el juego para España, que, no obstante, no disponía de ninguna ocasión clara para subir el primer gol al electrónico. Torrecilla quiso sorprender en los últimos instantes del partido con una vaselina desde lejos que no consiguió encontrar puerta y que atrapó la guardameta austriaca. Con los dos equipos exhaustos y sin claras llegadas al área por parte de ninguno, el partido se marchaba a los penaltis, donde todas las jugadoras anotaron sus lanzamientos excepto Messeguer, cuyo disparo atajó Zinsberger.

Las austriacas, revelación del torneo, continúan su sueño y se enfrentarán en semifinales a Dinamarca, que dio la sorpresa ante Alemania tras remontar un partido que se puso muy cuesta arriba a las danesas después de que las alemanas se adelantaran muy pronto en el marcador. Así pues y tras seis ediciones, el torneo tendrá nuevo dueño. España, por su parte, cae en cuartos de final y no puede igualar su mejor participación en una Eurocopa, cuando en 1997 llegó a semifinales.

FICHA TECNICA.

--RESULTADO: AUSTRIA, 0 - ESPAÑA, 0 (5-3 en penaltis).

--ALINEACIONES.

AUSTRIA: Zinsberger; Schiechtl, Wenninger, Schnaderbeck, Aschauer; Zadrazil (Pinther, min.109), Puntigam, Billa (Kirchberger, min.80); Feiersinger, Burger y Makas (Prohaska, min.41).

ESPAÑA: Sandra; Corredera, Torrejón, Irene Paredes, León; Losada (Alexia Putellas, min.67), Meseguer, Amanda Sampedro; Latorre (Hermoso, min.75), María Paz (Torrecilla, min.111) y Caldentey (Olga García, min. 55).

--TANDA DE PENALTIS: 1 - 0, Feiersinger, gol.

1 - 1, Olga García, gol.

2 - 1, Burger, gol.

2 - 2, Amanda Sampedro, gol.

3 - 2, Aschauer, gol.

3 - 2, Messeguer, falla.

4 - 2, Pinther, gol.

4 - 3, Corredera, gol.

5 - 3, Puntigam, gol.

--ARBITRO: Stéphanie Frappart (FRA). Amonestó a Wenninger (min.74) y Aschauer (min.119) por parte de Austria y a León (min.29) y Torrejón (min.87) por parte de España.

--ESTADIO: Konig Willem II de Tilburgo.