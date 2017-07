Sergio Ramos: "Cambié la camiseta con Neymar, ojalá se vaya del Barça"

Era una pachanga, pero hay que ponerse las pilas, porque el El Real Madrid ha perdido sus últimos tres juegos: frente al Manchester United en penaltis, contra el City de Guardiola por goleada y ahora ante el Barcelona, por 2-3 y en Miami, en lo que fue el primer clásico no oficial de la temporada.

Sergio Ramos habló en zona mixta tras la derrota en el Clásico:

Balance del partido: “Nos hubiese gustado llevarnos otro resultado. Como bien dije en la rueda, siempre que jugamos un Clásico la motivación es mayor. Estamos en una fecha de preparación. A raíz de los primeros 10 minutos nos sentimos mejor, pero al final se han llevado la victoria. Nos sirve para prepararnos mejor y ahora a pasar página. Sus 20 primeros minutos han salido intensos y se nos han encendido las alarmas. Hemos ido a presionar arriba, y robar en campo contrario. Hemos podido empatar al descanso y en la segunda parte, a balón parado, se han adelantado. Hay conclusiones que sacar”.

¿El último partido de Neymar con el Barça?: “No lo sé, cada uno es libre de elegir su futuro. Ojalá así sea, sería un problema menos para nosotros”.

¿Se ha despedido de Neymar? “Me he cambiado la camiseta con él y espero que sea la última que haya utilizado con el Barça”.

Pretemporada: “Esta pretemporada sirve para coger físico y confianza. Lo positivo que tenemos es que tenemos títulos en juego. Estos partidos sirven para coger la forma”.

Villar: “A mí, como capitán de la Selección lo que me preocupa es el partido ante Italia. Como no ha finalizado el proceso ni he hablado con Villar no puedo opinar. Mantenerme al margen. Como jugador y capitán de España nos preocupa. El que sea presidente debe hacer las cosas bien”.

Su vuelta: “Quería ir recuperando sensaciones después de pocos días de entrenamiento. Tenía ganas de volver a saltar al campo para coger confianza. Ahora vienen títulos en juego y hay que intentar llegar de la mejor forma”.