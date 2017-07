Zidane: "Lo importante es estar listos para la Supercopa"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, reconoció que los resultados no están acompañando en la pretemporada blanca tras la derrota en Miami ante el FC Barcelona, pero recordó que el objetivo del campeón de Europa y de liga es llegar "listos" para el primer título en juego, la Supercopa ante el Manchester United.

"Empezamos muy mal el partido. Nos meten dos goles en seis o siete minutos y eso es debido a la concentración. No podemos pensar que es otra cosa. Después entramos mejor en el partido, jugando como sabemos, hemos tenido momentos buenos pero globalmente no podemos decir que haya sido buen momento para nosotros", dijo tras el Clásico en el Hard Rock Stadium donde se impuso 2-3 el Barça.

"No hemos escondido nada. Cuando salimos al campo intentamos jugar bien y hacer bien las cosas. Vamos a jugar contra el Barcelona en unos días pero ha sido un partido con dos caras: empezamos mal, nos metimos en el partido y después hemos perdido demasiados balones fáciles, que no es nuestro juego", añadió.

Con tres derrotas en tres partidos, Zidane reconoció que no son los resultados esperados, pero defendió la preparación de su equipo para estar "listos" el día ocho de agosto ante el United. "Es una pretemporada y seguro que los resultados no fueron los esperados pero eso no va a cambiar nada. Lo importante es estar listos el día 8", afirmó.

"Vi cosas buenas pero también algunas negativas. Hay que tener paciencia, trabajar y estar listo para el partido de la Supercopa. No me importa la derrota. Siempre duele, no gusta perder pero eso no es lo más importante. Tenemos que hacerlo mejor y cambiar algunas cosas. Es posible que no se haya visto en los tres partidos pero hemos hecho cosas buenas. Lo que vale es el resultado y en ese sentido no es el mejor momento", finalizó.