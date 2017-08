Neymar comunica a sus compañeros del Barça que se marcha al PSG y se va sin entrenar

Desolación total en el Barcelona y alegría desbordante en el Real Madrid. Después de cumplir con varios compromisos publicitarios en Shanghai y tras una escala técnica en Doha, Neymar llegó este martes a Barcelona y no hizo ninguna declaración sobre su futuro, del que todo apunta que tomará la dirección hacia el París Saint-Germain.

En medio de los rumores de su marcha del Barça, el delantero brasileño ha acudido este miércoles 2 de agosto de 2017, a primera hora de la mañana, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para despedirse al resto de sus todavía compañeros a los entrenamientos de pretemporada tras la gira por Estados Unidos.

Neymar, cuyo fichaje por el PSG podría ser oficial este mismo viernes, ha llegado en su vehículo particular y, tal y como ha informado ‘RAC1', ha comunicado a sus compañeros la decisión firme de abandonar el club catalán.

El crack brasileño tiene una cláusula de rescisión de 222 millones de euros para esta temporada.

El Barcelona ha comunicado que no tiene intención de negociar con el PSG, pero el club parisino pretende esquivar el pago de la cláusula porque ello conllevaría hacer frente a un alto importe en impuestos. De momento, las posturas siguen muy lejanas.

El Barcelona está muy molesto con Neymar y con su padre y a la vez representante. Interpreta que no han sido suficientemente claros con el club mientras han negociado con el PSG.

Por ello, el club anunció que depositaría en una notaría la prima de 26 millones de euros que tenía comprometida cuando el jugador renovó su contrato hasta 2021. La directiva azulgrana considera que esa prima podría rebajarse si se confirma que el PSG paga la cláusula y el jugador se desvincula de su compromiso con el club azulgrana.

“No es que no se le quiera pagar. Es que entendemos que si no se cumple el contrato, ese dinero no se le debe abonar íntegramente”.