Neymar se llevó de juerga a Piqué y le engañó como a un chino

"Se queda".

El central blaugrana fue certero y conciso al pronunciar las dos palabras que hacían intuir que el crack brasileño se acabaría quedando en el Barça, algo que finalmente no sucederá (Neymar paga los 222 millones de la cláusula, pero el Barça no acepta la pasta).

Pero detrás de este improvisado anuncio se escondía la última fiesta hasta altas horas de la madrugada del defensa y la estrella del PSG.

Tras la victoria del conjunto culé ante la Juventus en el Metlife Stadium de Nueva York, Gerard Piqué (30) y Neymar (25) decidieron salir a celebrarlo por la Gran Manzana.

Según cuenta Informalia, ambos disfrutaron de un gran festejo junto a "un grupo de admiradoras y admiradores".

Fue entonces, cuando "contentos y eufóricos", dicen testigos al medio, publicaron el famoso mensaje.

Pero la noche dio para mucho más. A su llegada al hotel Gansevoort Park, tuvieron un encontronazo con unas fans que les esperaban en el hall del establecimiento:

"Nos trataron muy mal, pero no dijimos nada en ese momento porque nos dio miedo que nos echaran del hotel. Simplemente les pedimos por favor que se hicieran una fotografía con nosotros pero no quisieron".

En el encontronazo, el catalán y el brasileño hicieron gestos despectivos hacia sus seguidoras, con el objetivo de que les dejasen en paz y continuar la fiesta en una sala reservada para el equipo dentro del lujoso hotel.

Después de su noche de fiesta, el propio Piqué se vio obligado a explicar que el tuit de "se queda" era tan solo "una opinión personal" y no un anuncio oficial al más puro estilo presidencial, como parecía:

"Por conversaciones, por lo que pude oler, intuir y las ganas de que se quede fue por lo que lo hice. Estábamos en un tono distendido y salió así. Pero no es nada oficial porque, además, no me toca a mí hacerlo. Es lo que me gustaría y lo que espero que sea".