Neymar: "Le pedí a Piqué que no publicara la foto, pero no me hizo caso"

Durante su presentación con el PSG, este 4 de agosto de 2017 y en París, Neymar explicó el famoso tuit de Piqué: "Se queda". El brasileño aseguró que pidió al azulgrana que no subiera nada a las redes sociales pero no le hizo caso:

"Fue un momento de broma. Nos juntamos para comer y ahí él acabó poniendo la foto. Estábamos de broma".

"Yo le pedí que no lo pusiera, no lo tenía claro. Yo no lo sabía y esa ha sido la manera en que Piqué ha expresado sus sentimientos sobre mi situación".

Neymar señaló que tras una larga reflexión tomó la decisión hace dos días y que se la comunicó a Ernesto Valverde y luego a sus compañeros.

El brasileño aseguró que fue "una de las decisiones más difíciles" de su vida y que la tomó porque consideró que era el momento de afrontar nuevos retos.

"Creo que no he hecho nada malo, todo el mundo tiene el derecho de marcharse".

El futbolista agradeció el cariño recibido por la afición del Barça durante estos cuatro años y expresó su "tristeza" por las críticas recibidas por algunos.

LOS 5 GRANDES RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA AHORA NEYMAR

Estar a la altura del fichaje más caro de la historia

Los 222 millones de euros que pagó el PSG por su nueva estrella irán con Neymar durante toda su vida. De su fútbol y de sus botas dependerá que esta cantidad se le quede tatuada en la piel o se termine olvidando entre los títulos, los goles y sus actuaciones sobre el verde.

Demostrar que puede ser el líder de un gran equipo

Sin el mejor jugador del mundo en su equipo, Neymar no tendrá un paraguas en el que cobijarse cuando su fútbol no sea el que se espera. Messi no estará en París para sacar las castañas del fuego y tendrá que ser él quien aparezca en todos los partidos.

Acabar con las 'sorpresas' en la Ligue One

Después de que el Mónaco se proclamara campeón la pasada temporada, el PSG tiene la obligación de volver al trono de Francia. Los parisinos sólo suman seis Ligas en su palmarés y deben recuperar el tiempo perdido.

Levantar la Liga de Campeones

El sueño de Nasser Al-Khelaifi y el motivo por el que está invirtiendo tanto dinero en el PSG es levantar la Copa de Europa. Sumar su primera 'Orejona' sería ver recompensado el trabajo realizado durante tantos años y ver como el dinero gastado ha servido para algo.

Levantar el Balón de Oro

Tras ver como Messi y Cristiano Ronaldo le cerraban el paso en los últimos años, ahora tendrá la oportunidad de demostrar que está a la altura de los mejores futbolistas del planeta. Una de los motivos por los que ha fichado por el PSG es para poder tener vía libre en la lucha por el Balón de Oro.