¿Puso Josep Pedrerol de patitas en la calle a la mazica Laura Gadea?

Laura Gadea ha querido aclarar su "fría" e "incómoda" salida de El chiringuito de Jugones, que regresa este lunes 7 negando que fuera despedida:

Ha sido a través de un vídeo en su cuenta de Viptter, la red social de los famosos. Laura Gadea ha acallado todos los rumores sobre un posible despido de Josep Pedrerol después de la fría despedida hace un mes de El Chiringuito de Jugones.

"Hola a todos. Sois muchos los que me preguntáis si voy a seguir o no en El Chiringuito. Os diré que no, que no voy a continuar la próxima temporada y en contra de todas esas informaciones que han salido diciendo que me habían despedido, pues no, lo siento, pero no ha sido el caso. Simplemente no hemos llegado a un acuerdo para la renovación de la próxima temporada".