Alberto Contador anuncia en Instagram que retira del ciclismo tras correr la próxima Vuelta a España

Alberto Contador dará sus últimas pedaladas como ciclista profesional en la Vuelta a España, que arranca el 19 de agosto de 2017 en Nimes (Francia) y finaliza el 10 de septiembre en Madrid.

El Pistolero, que se hizo popular por celebrar sus triunfos con un disparo, se tomó un tiempo para decidir qué hacer después de su noveno puesto en el pasado Tour de Francia (el peor en sus diez participaciones) al que había fiado toda la temporada.

Decidió dos cosas, según comunicó este lunes 7 de agosto en las redes sociales: dejarlo (cumplirá 35 años en diciembre) y correr en casa para despedirse. En una carrera que ha ganado en tres ocasiones (2008, 2012 y 2014).

"Lo digo contento, no lo digo con pena. Es una decisión que he pensado muy bien y no creo que haya una despedida mejor que en la carrera de casa y en mi país. Estoy seguro de que van a ser tres semanas de ensueño, disfrutando de todo vuestro cariño y estoy deseoso de que llegue".

El madrileño es profesional desde 2003, tiempo en el que ha decorado su palmarés con siete grandes títulos. A sus tres éxitos en La Vuelta suma dos triunfos en el Tour de Francia, logrados en 2007 y 2009, y otros dos en el Giro de Italia. Se vistió de rosa por primera vez en 2008 y, en 2015, celebró su última gran victoria.

Desposeído entre 2010 y 2011 de otro Tour y de otro Giro por un positivo por clembuterol, Alberto Contador clausurará una etapa de 14 años en la elite ante su público.

"No creo que haya mejor despedida que en la carrera de casa, en mi país", expuso en un vídeo difundido este lunes en sus redes sociales, donde puso fecha a su adiós.

El próximo 19 de agosto, con la contrarreloj por equipos de Nimes (Francia), Alberto Contador iniciará su última competición como integrante del conjunto Trek-Segafredo.

Tendrá por delante veintiuna etapas, con un recorrido total de 3.324,1 kilómetros, antes de que el pelotón haga su entrada en Madrid el domingo, 10 de septiembre.

Cinco etapas de montaña, su especialidad, le ofrecerán la oportunidad de medirse por última vez con el británico Chris Froome -cuatro veces campeón del Tour de Francia-, con el francés Romain Bardet y con los italianos Fabio Aru y Vincenzo Nibali, inscritos asimismo en La Vuelta 2017.

A ellos espera discutirles la condición de favoritos antes de bajarse de la bicicleta. A diferencia de en 2015, cuando fijó 2016 como el año de su adiós, este anuncio sí es definitivo y el gran anhelo de Contador es proclamar su adiós desde el podio.

Para ello deberá batir también a otros de sus oponentes: las caídas. Ellas mermaron su rendimiento en el pasado Tour de Francia y, tras ser noveno, ya destapó las dudas acerca de su continuidad.

"Si voy a volver al Tour de Francia lo sabremos dentro de un tiempo. Puede que sí, puede que no", dijo entonces tras asumir que una carrera que había "preparado al milímetro" se había visto truncada nuevamente.

Pidió tiempo para "replantearse" los objetivos y 'su' tiempo es que ha terminado. Uno de los ciclistas españoles más importantes de la historia ha dictado su final. Será ante su público. En La Vuelta.