Zidane sacude un 'zasca' a Susana Guasch, que deja tiritando a la periodista de Antena 3

No pierde la sonrisa, parece no alterarse y siempre está de buen humnor, pero como demostró en sus tiempos de jugador con un cabezazo memorable, Zinedine Zidane es de los pueden sacur muy duro.

El entrenador del Real Madrid contestó este 8 de agosto de 2017 muy cortante a la periodista de Antena 3 Susana Guasch, al preguntarle sobre su 'colega' rival José Mourinho, el día previo a la Supercopa de Europa.

Antena 3 emite este martes la Supercopa de Europa que enfrentará a Real Madrid y Manchester United. Como es habitual en competición europea, la UEFA concede entrevistas el día previo y Susana Guasch charló con Zidane.

El zasca de Zidane a Susana Guasch es de proporciones épicas 😂 pic.twitter.com/nKvFOqNpqt — Walter Palomino (@Weps_UNAS) 7 de agosto de 2017

Al existir la posibilidad de que Gareth Bale se marche en los próximos días al club inglés, que entrena Mourinho, la periodista le preguntó al míster galo si el portugués siempre intentaba desestabilizar.

Muy tranquilo, Zidane se molestó con la cuestión planteada: "Tus preguntas también, pero bueno, no pasa nada". Ella volvió a insistir: "Yo pregunto lo que me ha dicho el otro, tienes que contestar tú". "Tu preguntas para entrar en algo que a mí me completamente igual", sentenció el exjugador con una sonrisa pícara.