Roncero calienta hasta el límite la vuelta de la Supercopa: "¡Ya está bien de poner la otra mejilla!"

Le esperaban los madridistas, felices por la victoria de su equipo en el Camp Nou en la ida de la Supercopa pero muy enfadados por el atraco a mano armada que les metió el árbitro De Burgos Bengoechea. El Real Madrid baila al Barça en el Camp Nou (1-3).

Y llegó Tomás Roncero a 'El Chiringuito' de Atresmedia, y no defraudó. La vena de su cuello se fue incrementando a la par que si enojo, mientras iba contando su información sobre este árbitro. Según el periodista de AS, si lo hacía mal en contra del Real Madrid esto le serviría para escalar en su carrera y llegar a colegiado internacional: "¿Por qué a Cristiano se le castiga y a este árbitro no?"

Los madridistas dicen 'se acabó', ¡ya está bien de poner la otra mejilla! ¡Ya está bien de callarse! ¡Este árbitro sabía que si se equivocaba a favor del Barça era internacional!

Entre gritos pero con un discurso firme y decidido, Roncero calienta la vuelta de la Supercopa que se celebrará en el Santiago Bernabéu en la noche de 16 de agosto de 2017, con todo a favor para el Real Madrid y con todas las miradas puestas en el de amarillo.