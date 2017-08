El chuleta Gerard Piqué se rinde al Real Madrid y ya ni escribe en Twitter

Se ha quedado mudo en Twitter y ya es difícil, porque le gusta a Gerard Pique darle a la tecla más que aun tonto una tiza. Su último tuit es del 12 de agosto den 2017, justo antes de que el Real Madrid diera al Barça un baño en la ida de la Supercopa de España.

Pero se jugó la vuelta, el Real Madrid volvió a darle un baño al Barça y Piqué habló en Esport 3.

Lo hizo como siempre, con claridad, pero esta vez, para rendirse al Real Madrid:

"No es de las peores noches. Peor fue la de España contra Holanda. Han sido mejores. Es verdad que en los últimos nueve o diez años, desde que estoy en el Barça, es la primera que siento que son superiores a nosotros. Tenemos que darle la vuelta a eso".

Y reconoció la crisis, de momento coyuntural, que está viviendo la entidad:

"Sabemos que no estamos en el mejor momento. No sólo de equipo, sino también de club. Hay que estar juntos y remar hacia delante. Esto es largo y acaba de empezar. Hemos sentido que el Madrid era superior. Hay que saber vivir con la derrota y felicitarlos y mejorar".

Piqué habló sobre el dibujo táctico:

"La diferencia entre ambos no es tan grande como lo que se ha visto hoy en la primera parte y el resultado del Camp Nou es engañoso. Viviendo de un 1-3 nos ha afectado bastante con tan poco tiempo."

Luego cerró el capítulo de Pep Segura:

"Creo que como todo el mundo tiene la sensación de parece que vamos por caminos separados y no es así. Todos vamos a una e intentar tirar hacia delante. Juntos seremos más fuertes y esa es la consigna. He hablado con él y no hay problema con eso. Sabemos cómo son las declaraciones. Lo digo en general".