Morata, 'jodido' con la afición del Chelsea por su controvertida canción de ánimo

Suele decirse que los futbolistas, especialmente los que están en la élite, no tienen los pies sobre la tierra y que acaban abrazando hasta a las mismísimas farolas.

Todos recuerdan a jugadores del Real Madrid o del Atlético de Madrid, por poner unos ejemplos, fotografiándose con los facinerosos hinchas de los grupos Ultra Sur o Frente Atlético.

Sin embargo, hay quienes, afortunadamente, se escapan de la norma habitual, y dan verdadero ejemplo de deportividad, de educación y de valores. Algo así ha sucedido con Álvaro Morata, jugador del Chelsea, que ha pedido a los hinchas que le jalean una canción de ánimo que cambien la letra de la música o que se abstenga de cantar un estribillo en el que se insulta a los judios.

Morata suele ser animado al compás de esta frase:

Él, en su perfil de Twitter, ha apuntado que:

Desde mi llegada, no ha pasado un día donde no haya podido sentir vuestro apoyo. ¡Sois una afición increíble y me gustaría pediros que respetéis a todo el mundo!

Since I arrived, I have been able to feel your support every single day, you are amazing and I'd like to ask you to please respect everyone!