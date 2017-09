¿Sabes por qué Sergio Ramos abandona siempre el último el vestuario del Real Madrid?

«Como un capitán de barco».

Así responde Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, a la cuestión de por qué siempre salta al césped el último del equipo.

Fiel a sus tradiciones, el de Camas explica que es algo que siempre ha hecho desde que llegó al club blanco y que no le ha ido mal.

Explica S.D. en 'ABC' este 16 de septiembre de 2017 que, demás, el defensa madridista mostró que es lo que guarda en su taquilla del Santiago Bernabéu, «sus amuletos personales».

Una bandera de España y de la Virgen del Pilar, que le regaló su abuela.

El capitán es el último que se baja del barco.

The captain is the last one to leave the ship.#HalaMadrid pic.twitter.com/0jcsqoJ11S