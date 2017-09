Pillan a Pedrito, ex futbolista del Barça, pegándose el lote con un mujer que no es la suya

Lo han lillado con el carrito del helado. Y metiendo la lengua dentro.

El futbolista del Chelsea se ha convertido en noticia en Reino Unido después de que el periódico The Sun sacará a la luz unas imágenes en las que aparece besándose con una maciza rubia por las calles de Londres.

Tras la información, su otrora esposa, Carolina Martín, ha desvelado que ya no están juntos en un comunicado publicado en las redes.

Las instantáneas de Pedro Rodríguez (30) con la mujer en cuestión fueron tomadas el pasado jueves cuando el delantero canario causó baja por una lesión sufrida en el pasado encuentro ante el Arsenal de la Premier League.

En las mismas, ambos caminan en actitud muy cariñosa por las calles de la capital británica.

Pedro has been spotted enjoying a walk through London with his new girlfriend pic.twitter.com/nQITDZHfki