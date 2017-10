Portugal y Suiza se juegan cuál se clasifica directamente para el Mundial de Rusia de 2018

La Portugal de Cristiano Ronaldo y Suiza se jugarán este martes en Lisboa cuál de las dos se clasifica directamente para el Mundial de Rusia de 2018, un torneo que tiene bastante asequible Francia que no quiere nuevos sustos en París ante Bielorrusia.

El Grupo B de la fase de clasificación europea es uno de los más disputados y el único que llega a la última jornada con un duelo directo entre las dos primeras clasificadas para dirimir quién será el que se lleve el billete seguro a Rusia.

Suiza, que lo ha ganado todo hasta el momento, visitará el Estadio Da Luz con tres puntos de ventaja sobre una Portugal, que sufrió más de lo esperado para batir a Andorra el fin de semana, pero que depende de sí misma también.

Las matemáticas son sencillas porque la victoria les vale a ambos combinados, ya que la actual campeona de Europa tiene mejor 'goal-average' general, y el empate favorece a los suizos, que aspiran a igualar el 10/10 de Alemania y ser la segunda mejor selección de Europa en esta fase.

Los de Vladimir Petkovic mostraron su solidez imponiéndose en el primer duelo en Basilea (2-0) y ahora deberán contener la ofensiva portuguesa, liderada por un Cristiano Ronaldo que volverá a ser titular tras empezar en el banquillo en el Principado y luego salir para desatascar el partido. André Silva, que hizo el 0-2, será la otra amenaza para la defensa suiza.

En el Grupo A, Francia, con trabajo y poco brillo, sacó adelante la complicada visita a Bulgaria y partirá con un punto de ventaja sobre Suecia de cara a la última jornada donde recibe en París a una Bielorrusa que ya se le ha atragantado antaño.

Los de Didier Deschamps empataron sin goles en Borisov en la apertura del camino hacia el Mundial y esperan no fallar ante su público de Saint-Denis para no ver comprometido su billete directo a Rusia. Sin embargo, los bielorrusos ya saben lo que es ganar en Saint-Denis cuando lo hicieron en 2010 por 0-1 en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2012, por lo que la actual subcampeona de Europa tendrá que salir a cerrar el partido lo antes posible para que no le atenacen los nervios.

Una inesperada derrota del combinado 'bleu' daría opciones a Suecia, que visita un escenario complicado como el Amsterdam Arena donde Holanda, subcampeona del mundo en 2010 y tercera en 2014, necesita casi un milagro para acceder al 'play-off'.

La 'Oranje' está prácticamente eliminada del próximo Mundial ya que para alcanzar la repesca debe ganar por siete goles a los suecos, que han recibido esta cifra en total hasta el momento en esta fase. Al equipo escandinavo le vale un punto para ser segundo y jugar las eliminatorias, pero el empate también le serviría para ser primero si hay sorpresa en París.

Finalmente, en el Grupo H, donde Bélgica ya es primera, Grecia lo tiene todo a favor para terminar segunda, ya que aventaja en dos puntos a Bosnia-Herzegovina y recibe en el Georgios Karaiskakis a Gibraltar. Los bosnios intentarán apurar sus opciones ganando en Estonia.

--PROGRAMA DE LA JORNADA.

-Grupo A.

Francia - Bielorrusia.

Holanda - Suecia.

Luxemburgo - Bulgaria.

-Grupo B.

Portugal - Suiza.

Hungría - Islas Feroe.

Letonia - Andorra.

-Grupo H.

Estonia - Bosnia-Herzegovina.

Grecia - Gibraltar.

Bélgica - Chipre.