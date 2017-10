El FC Barcelona presenta 18 millones de beneficio en 2016-17 y un presupuesto récord para 17-18 de 897 millones

El FC Barcelona ha presentado este miércoles unos beneficios de 18 millones de euros como cierre económico del ejercicio de la temporada 2016-17, gracias a unos ingresos de 708 millones de euros, y ha anunciado un presupuesto récord de 897 millones de ingresos para la temporada en curso con 21 millones 'limpios' de beneficios.

Los 708 millones de ingresos, récord histórico del club, por los 677 millones de gastos de la temporada pasada hacen que el FC Barcelona pueda presentar a la próxima Asamblea de socios Compromisarios un resultado de explotación de 31 millones de euros. Tras el pago de los impuestos, la cifra se queda en 18 millones de euros netos de beneficio.

Esta cifra de ingresos ha superado en 13 millones de euros la presupuestada y aprobada en la última Asamblea y conlleva un aumento en la partida general de ingresos del 4% respecto al año pasado, cuando la cantidad fue de 679 millones. "Es un récord de ingresos para el club y récord de ingresos en clubes deportivos", comentó el tesorero del club, Enric Tombas.

Además, Tombas explicó que haciendo una media en cuanto a los ingresos de los últimos siete ejercicios económicos del club, la entidad ha aumentado en un 7% anual el volumen de entrada con un "crecimiento sostenido" que permite, entre otras cosas, mantener la promesa de no subir las cuotas al socio.

"Se ha facturado lo mismo en cuanto a abonos de los socios, pero hay un crecimiento notable en cuanto a los ingresos por el Camp Nou (Tour, taquilla y hospitalidad) y se ha aumentado en ingresos de media y de traspasos. Sólo baja el apartado de marketing, no hemos sido capaces de cubrir el hueco de no haber jugado el Mundialito o la gira de verano que no hicimos", comentó.

En cuanto a la partida de gastos, éstos crecen con una media del 6% anual --por debajo del 7% del aumento en ingresos-- en los mismos últimos siete ejercicios. La temporada pasada la cerró el club con 677 millones de gastos, un total de 47 millones más (+7%) que el año pasado por aumento de los gastos de gestión, mientras que salarios deportivos y no deportivos se mantienen.

Sobre lo presupuestado y aprobado en Asamblea la cifra aumentó en 14 millones de euros (+2%). En base entre otras partidas al aumento en los gastos de gestión, del 24% y de 27 millones de euros en total, que incluyen el nuevo contrato con la LFP o los servicios profesionales como los pagos a agentes de marketing.

Por su parte, el director ejecutivo blaugrana, Oscar Grau, presentó el presupuesto para esta temporada 2017/18. Los ingresos previstos, que serán o no aprobados en la próxima Asamblea de finales de mes, serán de 897 millones de euros y se prevé cerrar el ejercicio con 21 millones de euros netos de beneficio.

"Nos disparamos al récord histórico de los 897 millones de euros de ingresos previstos que nos acercan al objetivo de los 1.000 millones de euros. No habrá incremento de la cuota del socio, esta política continúa vigente. Sí aumenta el valor de los ingresos por el estadio, por el Tour o por 'ticketing', que nos permite generar recursos e incrementar los ingresos significativamente", aportó Grau.

De los ingresos destacó los beneficios de la marcha de Neymar, después de que el PSG abonara la cláusula de rescisión del jugador de 222 millones de euros. "Habrá un salto importante en el área de marketing por el esfuerzo en buscar nuevos patrocinadores, sobretodo por la entrada en valor del nuevo contrato con Rakuten o con Nike. La partida que más destaca, hasta 198 millones de euros, es la de ingresos por traspasos por la venta de Neymar".

En cuanto a gastos, se elevan hasta los 865 millones de euros entre otras cosas por las amortizaciones y salarios deportivos. "Ha sido un año excepcional con el pago de la cláusula de Neymar. Queremos tener un equipo competitivo, a los mejores jugadores, por eso el club ha hecho un esfuerzo en fichajes y en renovaciones. La tesorería nos ha permitido actuar siempre de forma sostenible", comentó.

Además, los presupuestos incluyen una partida de 54,6 millones de euros destinada a las primeras obras del 'Espai Barça' para adecuar los terrenos del Camp Nou a la futura reconstrucción total del feudo blaugrana, si bien dichos trabajos no empezarían hasta inicios de 2019.

LA SALIDA DE NEYMAR, CLAVE Grau aseguró que la salida de Neymar les ha permitido hacer un desembolso extra en fichajes de 237 millones de euros en total. "Nos hemos ahorrado la masa salarial de Neymar pero ha habido nuevos fichajes y sus salarios, y las renovaciones de Messi y resto de jugadores que se hicieron el año pasado y este. La venta de Neymar nos ha permitido acometer fichajes para ser competitivos", comentó.

"Lo más importante es tener un equipo competitivo en fútbol y en las secciones. El club debe poner todos los esfuerzos para tener más recursos y mantener la masa salarial en los niveles deseados, también con política de cantera. Vamos a estar preparados para satisfacer las necesidades del área técnica. Pondremos todos los recursos", concluyó.