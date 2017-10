El Valencia identifica a un abonado entre los agresores de la manifestación del 9 d'Octubre y "tomará medidas"

El Valencia CF ha identificado a uno de sus abonados como uno de los agresores de extrema derecha que atacaron la manifestación de la tarde del 9 d'Octubre en València y ha afirmado a Europa Press que "tomará medidas internas al respecto" y que "aplicará su reglamento interno".

Fuentes del club han manifestado que el Valencia no tiene "ninguna relación con los actos" y que aunque uno de los "ultras" que ha sido identificado sea abonado, "no significa que represente al club". "Por mucho que fuera socio, en ese momento estaba allí representándose a sí mismo, no al Valencia", han declarado.

En relación a la agrupación Yomus -un grupo ultra que ha sido denunciado por los "ataques" a la manifestación del lunes-, desde el club han señalado que no les reconocen "como interlocutores", y han explicado que cualquier simbología relacionada con este "grupúsculo" está prohibida en el estadio de Mestalla.