El ex madridista Luis Figo, nuevo asesor de la UEFA

El ex internacional portugués Luis Figo fue nombrado asesor de fútbol por la UEFA, dijo este miércoles el órgano rector del fútbol europeo, uniéndose así a otros exprofesionales como Nadine Kessler y Dejan Stankovic, que recibieron el mismo cargo a principios de año.

Los tres asesores trabajarán para el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin. El equipo tratará aspectos técnicos, leyes del juego y el atractivo general del deporte. Figo, quien fue brevemente candidato a la presidencia de la FIFA 2015, también será la figura principal del programa de embajadores de la UEFA.

"He tenido la suerte de ganar una gran experiencia y creo que puedo tener una influencia positiva en transmitir mis conocimientos", dijo Figo, ex Jugador Mundial del Año, en un comunicado, y ex de Real Madrid y FC Barcelona, entre otros clubes.

"El fútbol está en constante evolución, tengo el privilegio de participar en la UEFA y me gustaría dar las gracias a Aleksander Ceferin por darme esta oportunidad. Cuando empecé a jugar profesionalmente en 1990, nunca hubiera imaginado que algún día tendría la oportunidad de unirme a la UEFA y trabajar junto al presidente de esta organización y algunas de las mejores mentes de fútbol de todo el mundo", añadió Figo.

Ceferin dijo que la conducta ejemplar del ex jugador portugués dentro y fuera del campo le había convertido en una figura respetada dentro del juego. "Estoy muy contento de que se haya unido a nuestro equipo, su tremenda experiencia futbolística será un activo muy valioso para la UEFA", dijo el presidente del ente europeo.