Muñiz: "Ojalá el equipo se vuelva a parecer al del Santiago Bernabéu, Villarreal o Valencia"

El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, ha señalado este miércoles que su deseo para el choque ante el Espanyol de este viernes es que su equipo vuelva a "parecerse" al de los encuentros ante Real Madrid, Villarreal o Valencia, partidos en los que el club valenciano ha cosechado buenos resultados y además se ha referido a la lesión de Iván López como "cosas que suelen suceder en el fútbol" y no duda de que el defensa "volverá".

"Debemos volver a nuestro camino. Seriedad, trabajo y orden. Hay que minimizar los errores no forzados y a partir de ahí coger confianza. Lo que dominamos tenemos que hacerlo bien y sin miedo. Ojalá que el equipo vuelva a parecerse al del Bernabéu, Villarreal o Valencia. Pondremos todo de nuestra parte para que se parezca", declaró ante los medios con el Espanyol, su rival de este viernes, en mente.

El técnico analizó los resultados de su equipo esta temporada, en la que, de momento, cuenta con nueve puntos y se sitúa en la zona media de la tabla. "Del partido ante el Alavés solo cambiaría el resultado. De siete partidos hemos hecho cinco y medio a un nivel altísimo. No me preocupa perder un partido. Esto sigue, es muy largo y hay que llegar a los objetivos", explicó.

No obstante, el asturiano no eludió la crítica para tratar de mejorar. "Cuando vamos debajo en el marcador parece que todo se ha acabado y no es así. No es problema de una línea o de dos jugadores. Nos entran las prisas por empatar al minuto siguiente. Esto nos lleva a la desorganización y a dejar espacios libres que el rival aprovecha", indicó.

Además, Muñiz abogó por una armonía entre goles anotados y encajados como forma de expresión sobre el césped y, además, puso como ejemplo al Leganés. "Es importante tener un equilibrio. Los equipos de arriba están ahí porque no les marcan goles y rentabilizan los que marcan. El ejemplo más claro es el Leganés. Rentabiliza al máximo los goles marcados y encaja pocos. Los equipos más modestos tenemos que intentar que no nos marquen goles para rentabilizar los nuestros", añadió.

Respecto a la grave lesión que sufrió esta semana Iván López, el preparador se lamentó pero es optimista de cara al futuro. "Nadie desea algo así. Son cosas que suelen suceder en el fútbol. Ahora hay que ayudarle al máximo. Al final son gajes del oficio. Se enfrenta a un tiempo de recuperación largo pero todo no se acaba ahí. Es joven y volverá", manifestó.

Además, quiso lanzar un mensaje de calma para el club granota. "Las lesiones están ahí en todos los equipos y hay que tener plantilla para compensarlas. Hay que analizar la situación y ver qué ofrece el mercado. No podemos precipitarnos. Hay que tener mucha tranquilidad. Tenemos jugadores específicos que pueden cubrir ese espacio", sentenció.