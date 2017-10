Agüero: "El City no tiene problemas de dinero para fichar a Messi"

El delantero argentino del Manchester City, Sergio Agüero, ha apuntado que su club "no tiene problemas de plata (dinero)" para fichar a su amigo Leo Messi, pero ha reconocido que es "muy complicado" realizar esa operación porque el azulgrana ya es "un símbolo" del FC Barcelona.

"Vamos a ser sinceros, el City no tiene problemas de plata, pero yo creo que Leo, como ocurre con Ronaldo en el Madrid, son jugadores que ya son símbolos de sus clubes y es muy, muy complicado que se vayan", apuntó Agüero en declaraciones al canal argentino TyC Sports que recoge Europa Press.

En este sentido, valoró que lograr el fichaje de Messi es muy difícil "sea el City o sea quien sea porque hay otros equipos que también tiene la misma plata que el City y pueden hacerlo". "Pero me parece que va a ser difícil. Ojalá, como no me va a gustar que esté Leo en el equipo, pero me parece que es bastante complicado", zanjó.

Además, Agüero, actualmente de baja tras sufrir un accidente de tráfico, agradeció al jugador del Barça su triplete ante Perú que clasificó a Argentina para el Mundial. "Le mandé un mensaje, normal, como a todos. Lo felicité y le dije gracias por todo lo que está haciendo en la selección", desveló el 'Kun', reconociendo que tenía "temor" por la posibilidad de quedar fuera del Mundial de Rusia.

"Pero teníamos jugadores muy importantes, hay un buen grupo, hablamos bastante y estábamos con ganas. Creíamos que lo íbamos a sacar adelante y al final eso fue lo que ocurrió. Así que contento por esto. Obviamente que al principio hubo nervios por el gol de Ecuador, pero Leo tuvo la paciencia para revertir ese mal momento", rememoró.