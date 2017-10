José María Movilla: "Me gustaría que el Málaga sacase un resultado positivo frente al Leganés"

El exjugador José María Movilla reconoció que tendrá el corazón dividido este domingo en el partido liguero entre Málaga y Leganés (18.30 horas), dos de sus exequipos, pero admitió que desea que el cuadro de Míchel pueda sacar un "resultado positivo" por la situación que atraviesa tras no haber conseguido ganar en las siete primeras jornadas.

"Me tiran mucho los dos equipos. Ahora mismo por la amistad con Míchel y la situación muy incómoda que están atravesando me gustaría que sacara un resultado positivo el Málaga. Digo esto porque sé que el Leganés durante la temporada no va a pasar apuros e incluso creo que se mantendrá en la zona templada de la clasificación", indicó Movilla en una entrevista al portal 'somoslega.com' que recoge Europa Press.

"Estamos hablando de dos muy buenos conjuntos. El Leganés tiene las ideas muy claras y al Málaga lo veo bastante mermado. Pero veo a los pepineros muy bien trabajados en todas sus zonas y muestra de ello son todos los grandes partidos que han conseguido hacer", añadió Movilla, que vistió la camiseta del Lega en categorías inferiores y la del Málaga desde 1998 hasta 2001 como futbolista profesional.

Preguntado por el comienzo del equipo 'boquerón', el excentrocampista se atrevió a realizar un análisis. "Creo que le pasa un poco de todo. No han llegado incorporaciones que pidió Míchel y las alternativas no le han funcionado, a eso le añades el comienzo que han tenido o la situación, que creo que no es buena, del cambio del director deportivo y un presidente que no es tan cercano con el grupo", aseveró.

"Lo veo un hándicap importante porque el vestuario está por formarse. Pero esto es fútbol y en cuanto enganchas una serie de buenos resultados todo esto se olvida y se tranquiliza", añadió el excentrocampista, que en la actualidad ejerce como directo deportivo del Rayo Majadahonda, un equipo madrileño que milita en Segunda División B.

De la misma manera, Movilla valoró al Leganés, conjunto al que siempre ha estado 'vinculado' por ser la ciudad que le vio dar sus primeras patadas a un balón. El ex del Atlético y Numancia, también entre otros clubes, subrayó la labor del entrenador blanquiazul, a quién señala como responsable de los dos ascensos en tres temporadas.

"ASIER GARITANO HILA FINO" "Asier Garitano es un trabajador nato y prueba de ello son todos estos años en la entidad. Me parece un magnifico entrenador, por eso no me sorprende. Hila fino, conoce muy bien el fútbol y le saca el máximo rendimiento a los jugadores. Es primordial que el grupo crea en su entrenador", manifestó.

Por último, entre otros asuntos, Movilla reconoció que "no ha tenido la oportunidad" de volver a la que considera su "casa" en estas últimas temporadas. "La presidenta (Victoria Pavón) y su marido (Felipe Moreno) siempre tuvieron en mente un proyecto ambicioso y de hecho lo han conseguido. Tiene un valor importante lo que han hecho entrando en una situación precaria en el Leganés y ponerlo ahora donde está. Eso es digno de elogiar", sentenció.