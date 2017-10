Berizzo cierra la puerta a Chile: "Seré entrenador del Sevilla todo lo que mi contrato dice"

El entrenador del Sevilla FC, Eduardo Berizzo, ha cerrado este viernes las puertas a ser el nuevo seleccionador chileno, tras la salida de Juan Antonio Pizzi al no poder clasificar al equipo para el Mundial de Rusia 2018, y ha asegurado que por su parte cumplirá su contrato con el equipo sevillista, con quien espera ganar al Athletic Club este sábado en San Mamés en un partido "duro".

"Sé del dolor de Pizzi en este momento, pero por lo demás yo cuando firmo un contrato, lo cumplo. No juego a un doble discurso ni quiero que haya especulación. Mi trabajo necesita concentración y soy entrenador del Sevilla. Lo seré todo lo que mi contrato dice, por lo menos de mi parte", señaló Berizzo en rueda de prensa.

En este sentido, lamentó que Juan Antonio Pizzi no haya podido clasificar a Chile para Rusia. "Yo he podido entrenar a esa selección siendo asistente de Bielsa y lamento que no estén en el Mundial, también porque Pizzi es un amigo", reconoció el técnico argentino.

Las Eliminatorias de Sudamérica marcaron buena parte de la rueda de prensa de Berizzo, quien explicó el por qué de dejar fuera de la lista para San Mamés a sus compatriotas Gabriel Mercado y Ever Banega, y no así al colombiano Luis Muriel.

"Mercado llegó bien físicamente, pero agotado por los dos partidos. Ever con un golpe en el tobillo y muy fatigado por el trajín de la semana. Muriel llegó mejor y por eso entra, pero evaluaremos su presencia en el equipo en las próximas horas", comentó.

Bajas que evidencian los problemas en defensa, sobretodo en la posición de central. "Evidentemente es un contratiempo, pero mi trabajo es encontrar soluciones. Navas ha sido lateral y si tiene que doblarse con Corchia lo hará. Hemos sufrido la lesión de dos centrales de gravedad, pero no tiene que ver con el pasado", comentó sobre las bajas de Carriço y Pareja más la de Mercado.

"Los partidos en estas fechas tienen un gran desgaste emocional, no sólo físico. Afortunadamente para los argentinos tuvo un final feliz y ahora se desprenden de esa tensión y liberan su mente. Kjaer necesitará una repesca y está concentrado. Es muy cerebral y quiere llegar bien a esa cita estando bien con nosotros. Es bueno que tengan ese objetivo porque se mantendrán concentrados", comentó sobre cómo afectan las convocatorias internacionales a sus jugadores a nivel mental.

En cuanto al duelo frente al Athletic Club, espera un partido "duro". "Es un rival siempre sólido y más aún en su casa, en un gran estadio y con un gran ambiente. No voy a descubrir nada hablando de sus fortalezas, las de un equipo intenso, que imprime fortaleza física llevada al balón y a los desplazamientos", argumentó.

"Los balones aéreos serán un problema a resolver y será un partido lindo de jugar. Tendremos que ir hacia arriba, imprimir verticalidad y a esa posesión y control del balón, darle daño. Saldremos a ganar con el balón y a sostener en el tiempo la intensidad, porque sucede que cuando lo mantenemos, nos imponemos. Los segundos tiempos son más fuertes que los de nuestros rivales y hay que sostener eso", apostilló.