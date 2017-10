(Previa) El Sevilla aspira a asaltar San Mamés y meter presión al Barça

El Sevilla buscará una victoria a domicilio este sábado frente al Ahletic (13.00) que le permita meter presión al FC Barcelona, aunque para ello deberá frenar su mala racha en San Mamés, mientras que el Alavés y la Real Sociedad protagonizarán un interesante derbi en Vitoria (18.30) en duelos correspondientes a la jornada 8 de la Liga Santander.

La 'Catedral' se le resiste al conjunto sevillista, que acumula siete derrotas consecutivas en Bilbao en Liga, con una excepción hace dos temporadas para superar al Athletic en su estadio en cuartos de final de la Liga Europa.

Por su parte, el equipo vasco no conoce la victoria en sus últimos seis encuentros, dos de ellos en Liga Europa. Nada mejor para reconciliarse con la afición que lograr una victoria ante el segundo clasificado de Liga Santander, puntos que incluso le servirían para abandonar esa zona media de la tabla y acercarse a los puestos europeos.

Aduriz arrastra problemas tras jugar con la selección española, pero ha entrado en la lista. En cuanto al conjunto andaluz, planea rotaciones habituales pensando en el encuentro del próximo martes ante el Spartak de Moscú, aunque con la pareja de centrales, Kjaer y Lenglet, que no tendrán descanso tras las bajas confirmadas de Pareja y Carriço, a las que se unen las de Mercado y Banega por descanso tras el exigente parón de selecciones. Por contra, Berizzo recupera a Carole, Geis y Ganso.

Este sábado también se disputa el primer derbi vasco de la temporada entre el Alavés y la Real Sociedad. Los dos conjuntos afrontan el partido con dinámicas muy distintas, ya que los locales vienen de conseguir la primera victoria en Liga y de mostrar sensaciones renovadas con el nuevo técnico, Gianni de Biasi, mientras que los 'txuri-urdines' solo han conseguido un punto en las cuatro últimas jornadas.

Mendizorroza se llenará para recibir a su equipo en busca de la segunda victoria consecutiva. El Alavés no tendrá novedades en su once, con Alexis en el lateral derecho y con un Medrán que sostendrá al equipo en la zona de medios. Por parte de la Real Sociedad, problemas algo habituales esta temporada para Eusebio Sacristán, quien deberá configurar un once titular con bajas, entre las que se encuentran Iñigo Martínez, Zurutuza o Aguirretxe.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 8.

-Viernes 13.

Espanyol - Levante. Undiano Mallenco (C.Navarro) 21.00.

-Sábado 14.

Athletic - Sevilla. Iglesias Villanueva (C.Gallego) 13.00.

Getafe - Real Madrid. Martínez Munuera (C.Valenciano) 16.15.

Alavés - Real Sociedad. Alberola Rojas (C.C-Manchego) 18.30.

Atlético Madrid - Barcelona. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 20.45.

-Domingo 15.

Eibar - Deportivo. Jaime Latre (C.Aragonés) 12.00.

Girona - Villarreal. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 16.15.

Málaga - Leganés. González González (C.C-Leonés) 18.30.

Real Betis - Valencia. Sánchez Martínez (C.Murciano) 20.45.

-Lunes 16.

Las Palmas - Celta. Medié Jiménez (C.Catalán) 21.00.

--CLASIFICACION.

Equipos. J G E P GF GC Ptos.

1 Barcelona 7 7 0 0 23 2 21.

2 Sevilla 7 5 1 1 9 3 16.

3 Valencia 7 4 3 0 15 7 15.

4 Atlético 7 4 3 0 12 4 15.

5 Real Madrid 7 4 2 1 12 6 14.

6 Real Betis 7 4 1 2 14 11 13.

7 Leganés 7 3 2 2 5 3 11.

8 Real Sociedad 7 3 1 3 17 17 10.

9 Villarreal 7 3 1 3 9 9 10.

10 Levante 7 2 3 2 8 10 9. 11 Celta de Vigo 7 2 2 3 13 11 8. 12 Getafe 7 2 2 3 9 7 8. 13 Athletic Club 7 2 2 3 9 9 8. 14 Espanyol 6 2 2 3 7 10 8. 15 Deportivo 7 2 1 4 9 16 7. 16 Girona 7 1 3 3 6 11 6. 17 Las Palmas 7 2 0 5 5 13 6. 18 Eibar 7 2 0 5 3 17 6. 19 Alavés 7 1 0 6 3 10 3. 20 Málaga 7 0 1 6 4 16 1.