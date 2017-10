Valverde: "Messi lleva la carga de ser el mejor cada día y es difícil"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha halagado este viernes a su jugador Leo Messi por el 'hat-trick' que anotó con Argentina ante Ecuador y que dio el billete a la albiceleste para el Mundial de Rusia 2018, pero ha dejado claro que esas exhibiciones las hace a menudo en Barcelona y que es difícil llevar "la carga de ser el mejor" cada día.

"Me quedo con su competitividad, su responsabilidad. Sabes que puede resolver cualquier partido y que se propone hacerlo. Tiene esa carga de ser el mejor del mundo, la lleva y lo demuestra cada día. Y eso es difícil. Eso es tener un nivel de competitividad altísimo", apuntó en rueda de prensa sobre Messi.

Por eso, se sinceró y comentó que pocos detractores de Messi deben quedar en Argentina. "Si hay alguno que dude de Messi, serán muy pocos. Hay veces que cuando las cosas se repiten dejan de sorprenderte, pero hay partidos señalados con más trascendencia e imagino que lo que hizo Messi, con un partido que aquí hace constantemente, pues apareció y sorprendió y de qué manera", argumentó.

Valverde, además, está feliz por ver a Messi y Mascherano en el Mundial y no perderlos, pues en caso de repesca se hubieran perdido el partido de LaLiga frente al Sevilla. "Me alegro por evitar la repesca y de que no se quedara sin Mundial porque quiero que todos disfruten de un Mundial. Pero hubiera sido una falta importante, como Mascherano, para el partido del Sevilla. Es bueno para él que vaya y para nosotros", celebró.

"Messi ha hecho una pretemporada normal, cuando vienen Mundiales o otros compromisos es más difícil. En este caso ha sido una pretemporada más típica, está fuerte. Era importante que nos ayudara y a medida que avance la temporada ya lo valoraremos (descanso), ahora está bien", comentó sobre el motivo de no haberle hecho entrar en las rotaciones todavía.

En cuanto a Luis Suárez, que también estará en Rusia y que hizo doblete en el último partido con Uruguay, señaló que valorarán su estado físico. "Es verdad que tuvo un problema en pretemporada, en la Supercopa, lo va sobrellevando bien pero está en perfectas condiciones. Con nosotros ya ha descansado algún partido y le damos la importancia justa. No pensamos que vaya a parar", comentó sobre el posible quiste que tuvo en la rodilla.

"Vienen muchos de jugar partidos decisivos y definitivos. El nivel de tensión acumulado en este parón es importante, pero también los tiene el Atlético. Si fuera un partido que no tuviera tantos alicientes, o contra otro rival, quizá me podría preocupar algo más pero todos somos conscientes de la potencia del Atlético", señaló sobre el estado anímico de sus jugadores internacionales.

Preguntado por la renovación vitalicia de Andrés Iniesta, aseguro que es un emblema del Barça. "Representa muchas cosas en este club. Está contento, el club también. Nos aporta mucho dentro y fuera del campo. Con Andrés hablamos de un jugador único, como cuando hablamos de Messi. Por su técnica, por entender el juego, por darle un punto diferente al estilo del Barça", celebró.