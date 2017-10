Zidane: "Bale es el primero que está mal por su lesión"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, salió en defensa de su jugador Gareth Bale, quien se resiente de una lesión en el sóleo, asegurando que el galés "es el primero que está mal" por no poder jugar y que el objetivo es que "vuelva rápido al nivel del partido ante el Borussia Dortmund".

"Yo no soy médico ni fisio y no te puedo hablar más de lo que ya sé. Yo tengo confianza en la gente que trabaja aquí y estoy seguro de que él es el primero que está mal porque él no quiere estar fuera del equipo, aunque al final son cosas que pasan y debemos aceptar que sucedan así. Yo espero que vuelva rápido al nivel del Borussia Dortmund", declaró Zidane en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Getafe.

Según el entrenador francés, Bale no estaba lesionado antes del parón de selecciones, pero una resonancia con la Selección de Gales dijo lo contrario y confirmó una lesión muscular. Zidane argumentó que su jugador "solo estaba cargado" y que fue en Madrid, a los pocos días del partido frente al Dortmund, cuando el extremo galés "se probó y le notaron algo en el sóleo".

Zidane no quiso darle mayor importancia a las diferentes valoraciones entre los servicios médicos del Real Madrid y los de Gales. "El día del Espanyol, él se resintió y cuando un jugador nos dice que sintió algo, nosotros no nos metemos. Ahora lo que tenemos que hacer con él es tomárnoslo con tranquilidad. Volvió con ilusión y después se hizo daño, y eso no lo podemos controlar", lamentó el técnico.

En estos momentos, el francés prefiere quedarse con que Bale "tiene ganas de volver cuanto antes" y que se encuentra "cada día mejor", además de no arrepentirse por haber confiado en el galés en vez de buscar un refuerzo en el mercado de fichajes. "Nosotros pensamos solo en los jugadores que tenemos. No debemos mirar ni atrás ni adelante, tan solo en el presente y en todos los partidos que nos vienen", zanjó.