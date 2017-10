Bordalás: "Estamos muy enojados"

El entrenador del Getafe, José Bordalás, ha admitido este sábado que está "muy enojado" con la derrota frente al Real Madrid (1-2) porque es el "cuarto" partido que se les escapa en los últimos minutos y que de nada sirve "estar a punto" si al final se pierde el encuentro.

"La verdad que estamos muy enojados porque es el cuarto partido que perdemos en los últimos minutos. En los peores momentos del Madrid yo he tomado la decisión de sacar un central más y ha sido justo cuando nos han hecho el gol. Estamos enojados porque hay que controlar el partido y esos momentos", explicó el técnico en rueda de prensa.

Bordalás dijo tener mucha "rabia" por el punto que se les escapó. "Mucha rabia porque sí que es verdad que en el primer tiempo no estuvimos bien, pero mejoramos en el segundo y el partido yo creo que lo teníamos controlado, por lo menos el empate contra el Real Madrid hubiera sido bueno", añadió.

El técnico getafense incidió en los "cuatro" partidos que pierden en los últimos minutos. "El estar a punto pero al final caer derrotado es porque al final no estamos haciendo bien algo. Es el cuarto partido que nos ocurre y esto hay que corregirlo porque sino esto es Primera División y de poco sirve haber estado ahí si al final se pierde", prosiguió.

En cuanto a la clave para enfrentarse al Real Madrid, Bordalás dijo que la idea era "cerrarles" los espacios. "Ellos son un equipo que corren mucho al espacio y no teníamos que dejar que Lucas Vázquez corriera por la banda y que Ramos realizara cambios de banda. No hemos estado bien en el primer tiempo y en la semana hemos trabajado no dejarles correr y que no tuvieran el control del balón. Y sabiendo las cosas buenas del Real Madrid, la clave era neutralizarlo, pero no ha podido ser", lamentó el técnico del Getafe.

Además, se mostró "preocupado" por el estado de Alvaro Jiménez, que tuvo que ser sustituido en la primera parte. "Estamos preocupados con lo de Alvaro porque ha sido un golpe fuerte en las costillas, pero tienen que hacerle pruebas a ver cual es el alcance exacto de la lesión", concluyó Bordalás.