Jorge Molina: "Que pase siempre lo mismo no es casualidad, quizá nos metemos demasiado atrás"

El delantero del Getafe CF Jorge Molina se mostró crítico con el resultado cosechado por su equipo después la derrota frente al Real Madrid (1-2) en la octava jornada de Liga Santander, destacando que "quizá" los jugadores azulones se meten "demasiado atrás" y acaban dejando escapar los puntos tras competir contra un rival supuestamente superior, como les sucedió contra Barcelona y Sevilla.

"Al igual que contra Barcelona y Sevilla se nos han escapado los puntos. Habrá que reflexionar. Que pase siempre lo mismo no es casualidad, quizá nos metemos demasiado atrás. Analizaremos detenidamente y veremos", comentó tras el choque en declaraciones a beIN Sports.

"Si te quieres conformar, es positivo dar buena imagen, pero llevamos cuatro partidos en casa y tres puntos solo", añadió.

El alicantino fue clave en el tanto getafense, en una jugada polémica en la que pudo existir posición irreglamentaria y que deja dudas acerca de la autoría del gol, tras tocar en varios jugadores. Molina aseguró haber "tocado" el balón y reconoció no saber si se encontraba en "fuera de juego" en el momento del centro de Fayçal Fajr.

"He metido el pie y la he tocado, pero no sé si antes o después que ellos. Lo importante es que ha entrado. No sé si estaba fuera de juego o no", finalizó.