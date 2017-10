Marcelo: "¿Cristiano? Cuando tiene que estar, está"

El jugador del Real Madrid Marcelo Viera defendió a su compañero Cristiano Ronaldo tras la victoria ante el Getafe (1-2) en la octava jornada de Liga y aseguró que "cuando él tiene que estar, está" pese a haber marcado este sábado su primer gol en el Campeonato Nacional de Liga.

"Sabemos lo que puede dar Cristiano al Madrid. No pasa nada si se queda dos partidos sin meter un gol. Tiene mucho crédito. Cuando tiene que estar, está", indicó Marcelo en declaraciones a beIN Sports recogidas por Europa Press.

En relación al partido, el lateral brasileño recordó la dificultad de jugar en el Coliseum Alfonso Pérez. "Es un campo difícil y cualquier rival siempre se motiva más cuando juega contra el Real Madrid. Hemos estado bien, pero después encajamos un gol que no sé si es fuera de juego o no. Han dicho que sí, pero eso no importa", resumió.

"Al final hemos hecho un buen trabajo porque hemos sabido leer bien el partido y hemos podido ganar", analizó Marcelo, que también fue preguntado por las 13 victorias consecutivas del Real Madrid lejos del Santiago Bernabéu. "Esto pasa en el fútbol. No sé explicar por qué y sabemos que tenemos que mejorar en casa cada partido y acortar el margen del primer puesto", añadió.

Por último, Marcelo dijo que el césped estaba seco, pero no puso excusas. "Sí", contestó a la pregunta. "Pero esto no es lo más importante. Cada uno juega como tiene que jugar y nosotros intentamos adaptarnos. No hay ningún problema", finalizó.