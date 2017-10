Míchel: "Es un momento de impulso de los jugadores y eso lo tenemos claro"

El entrenador del Málaga, José Miguel González 'Míchel', quiso animar a sus jugadores a dar un "impulso" a un arranque dubitativo de LaLiga Santander en el que reconoció haberse enfrentado a "situaciones extremas", y que esperan encarrilar con la visita del Leganés este domingo (18.30 horas) a La Rosaleda en la octava jornada liguera sumando su primera victoria.

"Dado el comienzo de temporada es cierto que estamos encaminados a muchas situaciones extremas, mañana es una, como también pasó con el 1-3 ante el Athletic con 10 jugadores. Es un momento de futbolistas, de no estar tan pendientes de la alineación, aunque el entrenador se pueda equivocar, de cómo jugamos... Pero creo que es un momento de impulso de los jugadores y eso lo tenemos claro", afirmó en la rueda de prensa previa al encuentro.

Para buscar estrenar el casillero de triunfos, Míchel volverá a contar con un Javier Ontiveros indultado tras su sanción y la polémica surgida en redes sociales después de la abultada derrota frente al Valencia (5-0) en la quinta fecha. El ex madridista calificó al centrocampista como un "jugador de mucho nivel", además de lamentar la ausencia por lesión del punta Borja Bastón y el defensor Federico Ricca.

"En el caso de Ontiveros es un jugador bueno. Es un jugador que más que de una gran proyección, es un jugador de mucho nivel. Está en la convocatoria porque es un gran futbolista. Otra cosa es cuando no está en la convocatoria y no entrena con nosotros, pero esa es una situación que tendrá que resolver él. Lo que nos interesa es que resuelva cosas futbolísticas y cuando lo vemos entrenar como ha entrenado esta semana con nosotros, le vemos que está bien. Además, yo no he sido dudoso con Ontiveros nunca, jamás, otra cosa es que Ontiveros sea dudoso consigo mismo", indicó.

"En el caso de Borja y de Ricca hemos estado desde el principio de la semana sin ellos. Han entrenado dos días y es lo que hacemos siempre. Tenemos muchos partidos, no queremos perder a nadie y no hemos forzado tanto y en qué condiciones podían llegar y mañana necesitamos 18 jugadores al máximo", añadió.

El madrileño también agradeció el apoyo "contundente" recibido por el nuevo director deportivo malacitano, Armando Mario Husillos, que sustituyó a Francesc Arnau esta semana, y resaltó haber aprovechado el parón liguero por los encuentros de selecciones para organizar su plantilla y lograr una seguridad que empiece a hacer "fuerte" al equipo.

"Ya nos conocíamos. Creo que ha sido bastante firme y contundente, de la misma manera que la otra dirección deportiva, para confiar en nuestro trabajo. El me dijo que en mitad del océano es más difícil llegar a puerto si hacemos nosotros agujeros en la barca y que tenemos que llegar con los mismos marineros y entre esos marineros estoy yo", respondió sobre Husillos.

"Es cierto que utilizamos los parones para organizarnos más, pero sobre todo para que el jugador se sienta seguro. Si fuera por la evaluación de los entrenamientos estamos en un momento óptimo, creo que mi equipo está bien, que está decidido a que ya no más, y no tenemos más remedio que empezar a hacernos fuertes porque si no LaLiga y las distancias se irán alargando", agregó.

Por último, sobre el Leganés, el técnico destacó la fortaleza de un rival "de bastante nivel" que superó con éxito su primera "experiencia" en la élite el curso pasado y que, esta temporada, se encuentra rondando los puestos de acceso a competición europea tras un buen inicio.

"No es el Leganés del año pasado. Es un equipo más fuerte, menos temeroso, y con una experiencia en Primera que les ha hecho pasar por lo más complejo que es estar jugando cerca de los puestos de descenso. Es un equipo cuajado, para mí de bastante nivel, de ahí su clasificación", dijo.

"Lógicamente no va a ser un partido en el que nos sintamos más favoritos que el rival, pero necesitamos ser favoritos y además demostrarlo en el campo. Ya sabemos que podemos hablar una hora bien del Leganés, pero necesitamos hablar cinco minutos bien de mi equipo y decir que mañana es el día", finalizó.