Modric: "No se podrá jugar en White Hart Lane, pero Wembley es un estadio fantástico"

El jugador croata del Real Madrid Luka Modric ha lamentado no poder jugar de nuevo en un White Hart Lane demolido y en reconstrucción, teniendo que enfrentarse en Liga de Campeones el próximo martes (20.45 horas) al club que le dio a conocer en Europa, el Tottenham, en el mítico Wembley, un estadio que ha calificado de "fantástico".

"El Tottenham fue el primer club internacional en mi carrera. Pasé cuatro años maravillosos allí, la afición era enorme conmigo y solo tengo buenos recuerdos. Desgraciadamente no se podrá jugar en White Hart Lane, pero Wembley también es un estadio fantástico y es un placer jugar ahí", comentó en una entrevista publicada en la página web del Real Madrid.

"El Tottenham ha mejorado mucho como club. Ha invertido más fuerte, tiene un nuevo campo de entrenamiento, un nuevo estadio y se ha convertido en un equipo que compite por la Premier. Lo merece por su tradición y sus aficionados. Les deseo lo mejor, menos en los dos partidos que vamos a jugar contra ellos", añadió.

"Jugar en el Santiago Bernabéu es especial. Es el estadio más bonito en el que he jugado. Disfruto cada momento y espero que dure muchos años", puntualizó posteriormente sobre un feudo madridista en el que los de Zinedine Zidane están mostrando distintas versiones este curso, siendo vulnerables en LaLiga Santander y más sólidos en 'Champions'.

El centrocampista reconoció haber disfrutado en su etapa londinense y agradeció a los 'Spurs' su cariño, antes de admitir que el interés de los blancos supuso para él un desafío irrechazable en un "club ideal" para escalar a "un nivel superior", tras haber tocado "techo" después de cuatro temporadas con la plantilla que ahora mismo dirige Mauricio Pochettino.

"Tras cuatro años en el Tottenham, donde toqué techo, necesitaba nuevos desafíos para llevar mi carrera al siguiente nivel. El Real Madrid era el club ideal para mí y, cuando escuché que estaban interesados en mí, nada me importaba más en el mundo. El fichaje me ayudó a llevar mi carrera a un nivel superior. Estoy jugando el mejor fútbol de mi carrera y me siento bien cada día", explicó.

Del crecimiento que le ha llevado a estar considerados uno de los mejores centrocampistas del mundo, el croata destacó la capacidad de Zidane de aportar "calma y estabilidad", algo complicado en los "grandes clubes", generando un "ambiente fantástico" que se ha traducido en la consecución de dos 'Champions' consecutivas por primera vez en la historia.

"Tener a Zidane dirigiendo cada día los entrenamientos es especial y lo disfrutamos. El éxito que hemos logrado estos años se debe a él. Nos trajo calma y estabilidad y ha creado un ambiente fantástico. Se asegura de que todos los jugadores se sientan importantes y especiales. Es difícil lograr eso en los grandes clubes pero ha sido capaz de hacerlo. Su carisma también ha jugado un papel importante y disfrutamos trabajando con él", detalló.

"Jugar en el Real Madrid es especial y ganar títulos en el Real Madrid es todavía más especial. Es el club que más 'Champions' ha logrado y es reconocido por ello. Estoy contento por haber ganado tres y por ser el primer club que conquista dos 'Champions' consecutivas. Hemos ganado casi todo lo que se puede ganar en los últimos años y tenemos que mantenernos fuertes y ganar más 'Champions' en los próximos años", agregó.

Por último, Modric resaltó el orgullo que suponer portar el '10' de la camiseta blanca, afirmando ser su dorsal "favorito" y "un número con mucha historia" y que esta temporada adoptó tras abandonar el '19' con el que comenzó su andadura en la capital española.

"Me siento extremadamente orgulloso de llevar el '10' en el Real Madrid. Es un número con mucha historia. Es mi favorito y, cuando tuve la oportunidad de tenerlo, no lo dudé. Llevar tu número favorito en la espalda es especial, sobre todo cuando juegas en el mejor club del mundo. Estoy orgulloso de llevarlo, pero lo importante es lo que uno hace en el campo, cómo juega y los goles que mete. Al fin y al cabo es sólo un número, aunque es bonito llevarlo", finalizó.