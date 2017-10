Lloris: "Es una buena oportunidad para poner en jaque a uno de los mejores equipos del mundo"

El portero del Tottenham Hotspur Hugo Lloris ha afirmado que este año tienen "más confianza" ante el Real Madrid, al que se enfrentan este martes en el Santiago Bernabéu en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, y ha asegurado que están ante "una buena oportunidad para poner en jaque a uno de los mejores equipos del mundo".

"Tenemos mucha confianza por los buenos resultados que estamos sacando, aunque aún no hemos hecho nada. Queda mucho y tenemos opciones de poner en jaque a unos de los mejores equipos del mundo. Estos partidos te ayudan para subir a un nivel más", comentó el portero francés.

Lloris también ha admirado a uno de sus rivales de este martes sobre el césped, el portugués Cristiano Ronaldo. "Es maravilloso todo lo que ha conseguido, es extraordinario. Pero el Madrid es mucho más, tienen talento y muchos jugadores buenos aunque vamos a hacer todo lo posible por ganar aquí", señaló.

Uno de esos jugadores buenos que señala Lloris es su compatriota Raphaël Varane, con él que ha coincido recientemente en su selección. "Nos centramos en los partidos de clasificación y en ganarlos. Tengo un gran respeto por él, es joven pero ya ha ganado muchos trofeos. Es muy importante para el Real Madrid", confirmó.

También ha tenido palabras para su compatriota Karim Benzema. "No tengo que hablar de él, no se lo voy a presentar ahora a mis compañeros. Lleva en el equipo blanco muchos años haciendo un gran trabajo. No es fácil jugar tantos años a este nivel. Y respecto a la selección, no me corresponde hablar de eso en este momento", aseguró en relación a la no convocatoria de Benzema con Francia tras el 'caso Valbuena'.

El gran momento de su delantero Harry Kane tampoco pasó desapercibido para Lloris. "Tiene una mentalidad extraordinaria, está aprendiendo. Es el máximo goleador y tiene una gran capacidad para hacer una gran carrera. Está muy comprometido e implicado con el club. Su principal capacidad es la habilidad para definir", comentó sobre uno de los arietes más en forma del panorama fútbol.

Por último, una hipotética victoria del Tottenham les acercaría a la primera plaza del grupo, algo en lo que Lloris no piensa ahora. "Tenemos que estar listos para competir, es una gran oportunidad, saldremos a dominar. Es un maravilloso lugar para jugar. Ellos tienen más experiencia y mucho talento pero estamos deseando jugar el partido", sentenció.